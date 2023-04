Serie C, slitta l'inizio dei playoff: stabilite le nuove date. Juve Stabia in campo giovedì 11 maggio

Serie C Girone C

Il rinvio era nell’aria, ma negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità: slitta l’inizio dei playoff in Lega Pro, previsti per domenica prossima e rimandati alla seconda settimana di maggio. La decisione è giunta dopo gli sviluppi in casa Siena. Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente, Emiliano Montanari, per il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022. A titolo di responsabilità propria e diretta è stata deferita anche la società toscana, penalizzata dunque in classifica: cambia la griglia nel Girone B, con la Recanatese che subentra. La Lega Pro ha deciso quindi per il rinvio dei playoff. Nel Girone C c’è in gioco la Juve Stabia di Walter Novellino che ha agguantato il traguardo spareggi all’ultima giornata di campionato. La formazione gialloblè dovrà affrontare l’Audace Cerignola nel primo turno. Di seguito il calendario rimodulato:

"Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega tenutosi in data 27.04.2023, ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 06.03.2023, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno - Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023"