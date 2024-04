Giugliano ai playoff, sarà ancora sfida all'Audace Cerignola: il regolamento e le ultime

È ufficialmente partito il countdown, nell’ambiente c’è grande attesa. Dopo aver chiuso la stagione regolare con una pesante sconfitta in terra pugliese e sfumata l’occasione di giocare la gara secca in casa, il Giugliano sta mettendo nel mirino l’esordio nel torneo playoff. La squadra, che poco più di due settimane fa ha festeggiato questo storico traguardo, ha terminato il campionato in ottava posizione, perdendo lo scontro diretto con l’Audace Cerignola e sprecando la possibilità di disputare il primo turno tra le mura amiche.

Martedì 7 maggio, allo stadio Monterisi, teatro dell’ultima apparizione dei tigrotti, ci sarà l’opportunità di rifarsi. La brigata di Valerio Bertotto è chiamata al riscatto: appena un punto nelle ultime quattro partite per i gialloblù che hanno cestinato la chance di conquistare un piazzamento migliore in classifica.

“Abbiamo perso male, dovevamo consolidare il settimo posto per giocare con il Cerignola in casa”, così l’allenatore gialloblù dopo il ko di sabato pomeriggio. Bertotto ha continuato: “Sono amareggiato e deluso. Ai ragazzi ho detto che non voglio assolutamente pensare di aver concluso la stagione, dobbiamo cancellare questa brutta prova e aprire un nuovo capitolo: vogliamo vivere i playoff da protagonisti”.

Il calendario dei playoff è slittato, in attesa di conoscere l’esito del ricorso del Taranto che potrebbe rivoluzionare la classifica nella zona nobile. In seguito al Consiglio Direttivo Straordinario, sono state comunicate le nuove date. E quindi il match del “Monterisi” è stato programmato per martedì prossimo.

La sfida sarà ad eliminazione diretta, senza supplementari e rigori. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti avrà accesso al secondo turno del girone la squadra con la classifica migliore al termine della regular season. Al Giugliano servirà una vittoria per qualificarsi alla fase successiva: appuntamento con la storia per il club napoletano, intanto il gruppo riprende a lavorare agli ordini dello staff tecnico.