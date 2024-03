Monopoli e Turris non si fanno male, lo scontro diretto termina senza reti

Lo scontro diretto non si sblocca, tra Monopoli e Turris vince l’equilibrio. La squadra di Leonardo Menichini, reduce dalla vittoria nel derby contro la Casertana, muove ancora la sua classifica e si assicura un punto utile in trasferta.

I corallini approcciano bene e si rendono subito pericolosi con una giocata di Maniero su cross di Saccani, la rovesciata non va a buon fine. Al 9’ iniziativa del laterale ventitreenne, il suo passaggio al centro non trova compagni pronti alla battuta verso lo specchio della porta. I padroni di casa provano a replicare con Tommasini, ma al 17’ i biancorossi fanno tremare lo stadio Veneziani con una ripartenza: Jallow conclude, ma non mette in difficoltà Gelmi. Passano due minuti e Nicolao innesca Maniero che spara a lato da buona posizione. I biancoverdi si fanno vedere dalle parti di Marcone con un’incornata di Ardizzone (21’) e con una punizione di Borello (23’). La Turris abbassa il ritmo, il Monopoli spinge e al 39’ sfiora il vantaggio con un destro di Grandolfo deviato in angolo dall’estremo difensore.

Le squadre rientrano in campo e i pugliesi vanno vicinissimi alla rete. Al 47’ Ardizzone calcia da posizione defilata e Maestrelli tocca, la palla arriva in zona Tommasini che sbaglia a due passi dalla porta. Al 53’ Maniero controlla, ma non trova la girata a rete. Due giri di lancette dopo ancora l’ex si ritaglia lo spazio per il tiro, spedendo però sul fondo. Al 60’ acrobazia di Tommasini e sfera distante dal bersaglio, passano dieci minuti e Jallow stacca di testa ma non impensierisce Gelmi. Al 76’ errore in disimpegno di Esempio, Borello non riesce ad approfittarne. Il Monopoli si affaccia nuovamente in attacco con i tentativi maldestri di Grandolfo e De Risio. La Turris resiste, chiude in dieci (espulso Pugliese allo scadere) e al triplice fischio torna a casa con un punto utile.

Il tabellino

Monopoli (3-5-2): Gelmi; La Vardera (46’ Angileri), Bizzotto, Fornasier; Viteritti, Ardizzone (73’ Bulevardi), De Risio, Borello, Barlocco; Tommasini, Grandolfo (82’ Sosa). A disp.: Dalmasso, Angileri, Cristallo, Simone, Arioli, Vitale. All.: Taurino

Turris (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Scaccani, Pugliese, Scaccabarozzi, Franco, Nicolao (89’ Cocetta); Jallow (77’ Giannone), Maniero (67’ D'Auria). A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, De Felice, Pavone, Nocerino, D'Alessio, Siega, Ricci. All.: Menichini

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Ammoniti: Angileri, Viterriti (M), Maestrelli, Pugliese (T)

Espulso: Pugliese (T) al 94’ per doppia ammonizione