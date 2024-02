Il Sorrento cade a Messina, secondo stop consecutivo per Maiuri

Seconda sconfitta consecutiva per il Sorrento. La squadra di Vincenzo Maiuri va ko contro il Messina, reduce dal successo di Avellino: decidono le reti di Plescia e Luciani nel secondo tempo. Subito occasione per i padroni di casa. È il 6’ quando Zunno, sugli sviluppi di una rimessa, si accentra e calcia: il pallone termina a lato di poco. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, al 20’ Lia salta Scala e calcia dall’interno dell’area, la mira è imprecisa. I costieri non riescono a trovare lo spunto giusto, i giallorossi spingono e al 28’ si rendono pericolosi con Zunno che impegna di testa Del Sorbo. Il primo tempo non regala troppe emozioni, all’intervallo le due squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato bloccato.

Ad inizio secondo tempo il Messina sfiora il vantaggio con un diagonale di Ragusa ma Del Sorbo si oppone: sulla ribattuta ci arriva Plescia, la retroguardia di Maiuri ripiega e salva. Al 49’ un tiro-cross di Messori mette in difficoltà Fumagalli, Scala raccoglie e spedisce fuori. Il match allo stadio Franco Scoglio si stappa al 56’ con Zunno che salta gli avversari e innesca Plescia, lesto a concretizzare l’azione; pallone alle spalle di Del Sorbo e 1-0 per i ragazzi di Modica. Reazione immediata del Sorrento con una botta di Ravasio disinnescata da Fumagalli. Il Messina continua a produrre gioco e occasioni, Emmausso (65’) e Zunno (66’) mettono i brividi al pacchetto arretrato ospite. I peloritani premono sull’acceleratore e, archiviata una manovra di Zunno, raddoppiano nel recupero con Luciani (92’) in contropiede.

Il tabellino

Messina: E. Fumagalli, Ortisi, Dumbravanu, Manetta, Lia (93’ Polito), Frisenna (65’ Scafetta), Franco, Zunno (93’ Cavallo), Emmausso, Ragusa (81’ Firenze), Plescia (81’ Luciani). A disp.: Piana, Di Bella, Zona, J. Fumagalli, Civilleri, Giunta, Signorile, Rosafio. All.: Giacomo Modica

Sorrento: Del Sorbo, Scala (67’ Kolaj - 78’ Capasso), Fusco, Blondett, Loreto (78’ Colombini), Cuccurullo (72’ Martignago), De Francesco, Messori (67’ La Monica), Vitiello, Ravasio, Badje. A disp.: Albertazzi, Bonavolontà, D’Aniello, Di Somma, Riccardi. All.: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Marcatori: 56’ Plescia (M), 92’ Luciani (M)

Ammoniti: Ragusa, Lia, Luciani (M), Messori, Kolaj (S)