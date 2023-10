Giugliano, la parola d'ordine è continuità. Oggi la sfida al Messina: le probabili formazioni e dove vederla

Alla ricerca della continuità. È questa la missione del Giugliano di Valerio Bertotto che torna in campo per affrontare l’ottava giornata del campionato di Serie C. Messa alle spalle la preziosa vittoria contro il Taranto, la squadra gialloblù si prepara a una delicata gara in trasferta. Ad attendere i tigrotti infatti c’è il Messina di Giacomo Modica, distante due lunghezze dai campani e a caccia del bottino pieno per il sorpasso in classifica. I giallorossi arrivano al match con il pareggio ottenuto contro la Casertana appena quattro giorni fa.

Mister Bertotto, in conferenza stampa, ha presentato la sfida: “La preparazione della partita, a prescindere dal risultato, deve essere sempre improntata sui vari temi: la conoscenza della nostra idea, di cosa ci ha lasciato la partita precedente e la conoscenza dell’avversario che andremo ad affrontare. Questa settimana abbiamo lavorato come se fosse una settimana normale, abbiamo alzato un po’ il livello qualitativo del lavoro. Questa e la prossima settimana ci servono per alzare la condizione generale, in modo tale da affrontare le sfide ravvicinate con un buon motore. Messina? È una squadra che ha una bella identità, che gioca un calcio molto propositivo e che apprezzo. Sappiamo che andremo ad affrontare una formazione tosta, con delle grandi individualità, allenata bene, ma sappiamo come esprimere al meglio le nostre capacità. Rispetto alle due precedenti partite, dovremo innalzare ulteriormente la velocità e la qualità. Indisponibili? Barba è un calciatore del Giugliano e sicuramente verrà impiegato quanto prima. Gode della nostra stima, momentaneamente in campionato non può giocare ma faremo di tutto affinché questa cosa accada al più presto. Rondinella si è fatto male domenica e dovrà essere recuperato, Scognamiglio ha subito una distorsione alla caviglia e non sarà della partita, così come Zullo. Oyewale sta recuperando. Abbiamo fuori Ciuferri, sta bene ma ha necessità di recuperare un po’. Salvemini? Sta abbastanza bene. Si è allenato un po’ a parte per via di piccoli acciacchi, anche la sua condizione deve essere calibrata nel migliore dei modi. È un ragazzo forte, serio e sicuramente farà bene”.

Diverse assenze nello scacchiere di Bertotto che, tuttavia, ritrova proprio l’attaccante reduce dalla squalifica. Ancora out Berardocco che deve scontare un altro turno, fuori altresì Bernardotto. I tigrotti, d’altra parte, potrebbero affidarsi ancora al 4-3-3 con Baldi tra i pali, Menna sulla destra, la coppia Berman-Caldore al centro e Yabre a sinistra. Gladestony, Vogiatzis ed Eyango verso la titolarità a centrocampo. Oviszach e De Sena a supporto della prima punta con Nocciolini che potrebbe scalzare Sorrentino. A specchio il Messina di Modica con Fumagalli in porta. Lia e Manetta sicuri del posto, Ferrara e Ortisi in ballottaggio con Tropea e Pacciardi. Più Franco di Scafetta in mediana, incognita Ragusa-Cavallo in avanti. Messina-Giugliano, con fischio d’inizio alle ore 14.00, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 253. In streaming invece su Sky Go e Now.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Giunta, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. All.: Modica

Giugliano (4-3-3): Baldi; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Gladestony, Vogiatzis, Eyango; Oviszach, Nocciolini, De Sena. All.: Bertotto