Lovisa è il nuovo direttore dell'area tecnica della Juve Stabia

Si riparte da Matteo Lovisa. È questa la scelta della Juve Stabia che ha comunicato, in maniera ufficiale, di aver affidato l'incarico di Direttore dell'Area Tecnica all'ex dirigente del Pordenone. Lovisa, giovane ma dalla grande ambizione, vanta l'importante esperienza con i neroverdi: nel curriculum spicca la vittoria del campionato di Serie C Girone B nella stagione 2018/19. Da menzionare anche la semifinale playoff disputata in Serie B nella stagione 2019/2020 e il secondo posto nel Girone A nella stagione appena conclusasi.