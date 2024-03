La Juve Stabia punge ancora, superato anche il Latina. Doppietta di Adorante, Meli mette il sigillo

La Juve Stabia sbanca lo stadio Francioni, superato l’esame Latina. La squadra di Guido Pagliuca vince in trasferta e consolida ulteriormente il primato, mandando un altro segnale importante al campionato. Doppietta di Adorante e gol di Meli, sono tre le reti gialloblù che piegano la brigata di Gaetano Fontana.

Il primo tiro verso la porta è di Riccardi, dopo un rilancio impreciso di Thiam: il numero dieci alza troppo la mira. La capolista replica con un tentativo di Candellone al 6’, l’attaccante viene fermato in posizione irregolare. Insistono le vespe che al 12’ pungono con Adorante. L’ex attaccante della Triestina si fa trovare pronto su un cross di Andreoni non trattenuto da Fasolino e sblocca la sfida con una zampata vincente. La reazione dei nerazzurri è affidata a Del Sole con una conclusione su suggerimento di Ercolano al 17’, sul capovolgimento di fronte Piscopo pesca Candellone che non trova l’impatto giusto. Al 32’ la Juve Stabia raddoppia con una manovra perfetta. Leone lancia per Piscopo che pennella per Adorante, colpo di testa del centravanti e 0-2 al “Francioni”. Paganini cerca di riportare il Latina in partita, ma i gialloblù dominano e si rendono pericolosi ancora con il bomber classe 2000.

La ripresa si apre con un affondo della prima della classe, la risposta dei padroni di casa è di Paganini dalla distanza. Al 55’ la compagine di Fontana accorcia con Crecco che insacca dopo una giocata di Fabrizi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 62’ Candellone scodella per Piscopo che impegna Fasolino, il gioco però si ferma per fallo in attacco. A metà frazione il direttore di gara, il signor Gabriele Scatena di Avezzano, allontana mister Pagliuca dalla panchina per proteste. All’81’ la Juve Stabia mette il sigillo sul match con il tris di Meli: il neo entrato controlla la palla servita da Candellone, beffa un difensore e batte Fasolino per l’1-3. Nervosismo nel finale con una gomitata di Vona a Romeo, il Latina chiude in dieci. Le vespe vincono la terza partita di fila e blindano la posizione in vetta.

Il tabellino

Latina (3-4-3): Fasolino; Cortinovis, Vona, Rocchi; Ercolano, Paganini, Di Livio, Crecco (78’ Capanni); Del Sole, Fabrizi (81’ Sorrentino), Riccardi. A disp.: Vona, Guadagno, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Marino, Polletta, Di Renzo. All.: Gaetano Fontana

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich (72’ Folino), Mignanelli; Buglio, Leone (89’ Erradi), Romeo (89’ Baldi); Piscopo (89’ Mosti); Candellone, Adorante (68’ Meli). A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Stanga, Piovanello. All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Marcatori: 12’ Adorante (JS), 32’ Adorante (JS), 55’ Crecco (L), 81’ Meli (JS)

Ammoniti: Buglio (JS), Fabrizi (L), Leone (JS), Andreoni (JS), Pagliuca (JS) dalla panchina

Espulsi: 70’ Pagliuca (JS) dalla panchina