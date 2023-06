La Juve Stabia ha deciso: chiuso il rapporto con mister Novellino e con il ds Di Bari

Serie C Girone C

La Juve Stabia ha preso la sua decisione, nel futuro gialloblè non ci saranno il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari e il mister Walter Novellino. Le Vespe, in attesa dei primi movimenti per la prossima annata, hanno scelto di separarsi dal dirigente e dal tecnico, tornato sulla panchina di Castellammare dopo un campionato altalenante e al posto dell'esonerato Pochesci. Questa la nota ufficiale della società: "La S.S. Juve Stabia comunica che il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari e con mister Walter Alfredo Novellino non proseguirà nella prossima stagione sportiva e terminerà il 30 giugno 2023. Il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’intera dirigenza stabiese ringraziano il Direttore Sportivo e il tecnico per il lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Di Bari e Novellino le migliori fortune nel prosieguo della carriera".