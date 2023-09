Juve Stabia, Pagliuca mette il Monterosi nel mirino: "Ho un gruppo splendido, dobbiamo farci trovare pronti"

Serie C Girone C

Primo impegno di campionato alle porte, il debutto della Juve Stabia sarà in trasferta contro il Monterosi. Guido Pagliuca, allenatore dei gialloblè, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara che si giocherà a Teramo, domenica 3 settembre alle 20.45.

Sul mercato: “Sono contento dei ragazzi e della rosa a disposizione, non giudico e non faccio valutazioni, penso soltanto ad allenare e a migliorare la squadra. Dobbiamo cercare di essere tutti allineati per migliorare questo gruppo il prima possibile e il più possibile. Sono consapevole di avere un gruppo splendido, c’è grande predisposizione al lavoro e al sacrificio. Di quello che abbiamo fatto fino ad oggi sono contento. Domani inizia il campionato e tutto il nostro lavoro si deve evidenziare e mettere in pratica nel giorno più bello per le squadre di calcio, la domenica. Dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti”.

Sull’importanza della piazza: “Dobbiamo essere bravi a lavorare mentalmente su ciò che dipende da noi. La prestazione non deve essere condizionata da nulla, dobbiamo prendere soltanto tanto di positivo che ci porta il nostro pubblico, è veramente il dodicesimo uomo. Spero che domani ci segua e spinga forte questi ragazzi. In cambio, daremo tutto per questa maglia. Una cosa che non deve mancare a questa squadra è che a fine partita sia riconosciuto di essere un gruppo che lotta e che non molla mai. Questo mi farebbe piacere già a partire da domani”.

Sulla partita contro il Monterosi: “Mi aspetto una partita contro una squadra esperta, c’è un età media alta. Dobbiamo essere bravi a fare le nostre cose, è fondamentale pensare alla prestazione. Questo è un gruppo che ha lavorato bene, composto da validi giocatori e che deve avere dentro l’ambizione perché siamo una squadra giovane. Questo deve essere alimentato dal dialogo interno e dalla preparazione mentale della partita, sia individuale che collettiva”.

Sugli ex e sui leader nello spogliatoio: “Ogni partita avremo degli ex, la Juve Stabia è una squadra che ha avuto tanti giocatori. Dobbiamo pensare alla nostra partita ed essere consci di una cosa: possiamo giocar bene o meno bene, ma non deve mai mancare l’essenza. Si può allenare, ma è una cosa che troviamo dentro. Già da domani si deve vedere negli occhi dei giocatori l’atteggiamento. Dobbiamo essere bravi a mettere i giocatori nel punto giusto per le caratteristiche che hanno e valorizzarle. Ogni avversario concede e chiude degli spazi, dobbiamo essere bravi a lavorare su posizioni fisse e mobili che ci permettano di avere più tempi di gioco. Il gruppo deve essere un valore aggiunto, ci sono giocatori esperti che hanno dato tanto e sono importanti a livello di dialogo e di prendersi le proprie responsabilità. Gerbo ha uno spessore e una qualità umana importantissimi, contiamo tanto anche su Mignanelli. Sono due riferimenti nello spogliatoio a cui teniamo molto”.