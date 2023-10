Juve Stabia-Monopoli, Foggia-Turris, Virtus Francavilla-Giugliano e Picerno-Sorrento: le probabili formazioni e dove vedere le partite

Il Girone C di Serie C torna in campo per la sesta giornata, le quattro squadre della provincia di Napoli si preparano ad affrontare i rispettivi impegni.

Virtus Francavilla-Giugliano

Non sono stati giorni semplici per il Giugliano, reduce dal ko casalingo contro il Latina e dal successivo esonero di Raffaele Di Napoli. La società ha rimandato il casting per la scelta del nuovo allenatore, in panchina ci andrà il collaboratore tecnico Francesco Ascione che, alla vigilia dell’appuntamento in terra pugliese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Sicuramente è stata una settimana particolare, la squadra era un po' giù di morale dopo la gara contro il Latina. Ci siamo parlati, la società, il direttore sportivo ci sono stati molto vicini dandoci tranquillità. I ragazzi hanno lavorato bene con determinazione. Vogliono uscire presto da questa situazione e hanno tutte le qualità per farlo. La Virtus Francavilla è un'ottima squadra, imbattuta da tre partite, e in casa è molto difficile affrontarli. Sarà una partita difficile ma da parte nostra c'è bisogno di dare una risposta alla società e all'ambiente. Dobbiamo fare una grande prestazione e onorare la maglia”.

Non dovrebbero esserci modifiche strutturali all’undici di partenza dei tigrotti. Possibile ritorno di Russo dal primo minuto tra i pali, Berman e Zullo con Caldore verso la conferma in difesa. Assente lo squalificato Berardocco in mediana, Labriola in rampa di lancio. Yabre punta alla titolarità a sinistra, ma attenzione all’impiego di Di Dio sulla corsia. Bernardotto con Sorrentino in attacco. Indisponibili Giorgione, Menna, Oyewale, Nocciolini, De Rosa e Salvemini, altro squalificato. Villa potrebbe varare il 3-5-2, affidandosi alla squadra che ha battuto il Messina. Forte in porta con Accardi in retroguardia assieme a Gavazzi e Monteagudo. Sulle corsie Di Marco e Biondi, Fornito in cabina di regia con Izzillo e Macca a completare il centrocampo. Davanti il tandem Giovinco-Artistico. La partita, con fischio d’inizio alle 16.15, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 256. In streaming su Sky Go e Now.

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All.: Villa

Giugliano (3-5-2): Russo; Berman, Zullo, Caldore; Rondinella, Vogiatzis, Labriola, Gladestony, Di Dio; Bernardotto, Sorrentino. All.: Ascione

Foggia-Turris

La Turris di Bruno Caneo sarà di scena allo Zaccheria di Foggia. Dopo la sconfitta interna contro il Picerno, la formazione corallina cerca riscatto in trasferta sul terreno di gioco dei rossoneri, reduci da quattro risultati utili consecutivi. Il mister di Alghero ha parlato così nel pre-gara: “C’è stata una reazione positiva da parte dei ragazzi, si sono allenati bene, cercando di migliorare sotto l’aspetto individuale nelle marcature e nel controllo degli avversari dentro l’area di rigore. Spero che le problematiche vengano risolte. Pagno? Non lo so, devo decidere in queste ore. Mi ha dato buone risposte a Crotone. Fasolino me ne ha date tante altre. Questo ballottaggio non può portare a scompensi mentali per un ruolo importante come il portiere, dovrò valutare bene con tranquillità e serenità. Entrambi sono molto affidabili. Franco? Ha recuperato già con il Picerno, gli è mancata soltanto la sua solita dinamicità. Oggi è pronto dopo una settimana in più di lavoro, si è reintegrato di nuovo nella sua efficacia di dare una produzione importante per quanto riguarda l’economia della squadra. Difesa a quattro? Non ci ho pensato, la nostra identità di gioco non voglio sminuirla per le disattenzioni individuali. Voglio che i difensori siano capaci e di personalità, devono vincere i confronti individuali. Rinnovo di Frascatore? Mi fa piacere, è un progetto che continua. Si è sempre allenato bene, con la testa è qui. È un ragazzo serio, per noi è importante”.

Prosegue il dubbio tra i pali, con Caneo che scioglierà i dubbi in giornata. Conferme poi in difesa con Frascatore, fresco di prolungamento di contratto, che comporrà il terzetto con Cocetta e Miceli. Cum e Contessa sulle fasce, Franco e Scaccabarozzi in mediana. In attacco spazio al tridente formato da Giannone, Maniero e Nocerino. Cudini, dal canto suo, deve fare a meno di diversi elementi, tra cui Marzupio che resterà ai box per molto tempo a causa di un infortunio al crociato. Garattoni e Rizzo non al top, possibile ritorno alla difesa a quattro per il tecnico. Ballottaggi in corso tra Vezzoni-Antonacci e Schenetti-Peralta. La partita, con fischio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 253. In streaming su Sky Go e Now.

Foggia (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Papazov, Vezzoni; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Embalo, Tonin. All.: Cudini

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. All.: Caneo

Juve Stabia-Monopoli

Inizio da sogno per la Juve Stabia, protagonista di cinque risultati utili di fila (3 vittorie e 2 pareggi nelle prime cinque partite disputate). Allo stadio Menti arriva il Monopoli e le vespe hanno un doppio obiettivo: conquistare il terzo successo casalingo e allungare in vetta, complice il passo falso del Latina nell’anticipo. Guido Pagliuca ha presentato la sfida: “Affrontiamo una squadra che ha meno punti di quelli che deve avere, sia per la qualità individuale della rosa, sia per gli obiettivi prefissati a inizio stagione e sia per quello che ha fatto vedere sul campo come gioco. Per tutti questi motivi, dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una partita molto difficile. Questa Juve Stabia è diversa da quella dell’anno scorso, sia per caratteristica che per età. Siamo una squadra giovane e nel percorso di crescita abbiamo grossi margini di miglioramento. Vogliamo migliorare perché Castellammare è una piazza che merita il meglio, la società ci mette nelle condizioni per lavorare. Domani un aspetto importante sarà la sincronia a livello cognitivo di tutta la squadra, sia nella comunicazione che nella gestualità. Poi sono convinto che grazie al pubblico ci legheremo e spingeremo ancora di più. Bentivegna? Non ha recuperato, pensiamo di averlo a disposizione dalla prossima. Piscopo? Sta crescendo notevolmente nella condizione fisica e nella condizione anche ambientale. Andreoni e Meli? Meli si sta riprendendo piano piano, Andreoni è pronto, è un calciatore di esperienza, di qualità e potrebbe darci una mano”.

Non dovrebbero esserci troppi dubbi per Pagliuca che non cambierà molto rispetto alle ultime uscite. Resta vivo il ballottaggio tra Gerbo ed Erradi, più Romeo di Piscopo accanto a Piovanello e dietro alla punta Candellone. Consueto 4-2-3-1 per Francesco Tomei. Perina tra i pali, Ferrini e Cargnelutti invece andranno a formare la coppia di centrali difensivi, Fazio presente sulla corsia destra, su quella opposta potrebbe invece trovare spazio De Santis. Iaccarino si candida ad affiancare Vassallo in mediana, mentre Starita sarà coadiuvato dagli esterni Borello e D’Agostino per supportare l’unica punta Spalluto. La partita, con fischio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 254. In streaming su Sky Go e Now.

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Gerbo, Leone, Buglio; Piovanello, Romeo; Candellone. All.: Pagliuca

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Fazio, Ferrini, Cargnelutti, De Santis; Iaccarino, Vassallo; Borello; Starita, D'Agostino; Spalluto. All.: Tomei

Picerno-Sorrento

Riscattare le tre sconfitte consecutive e rilanciarsi in classifica. Le prestazioni non sono mai mancate, i risultati però sono stati penalizzanti. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri va a caccia del primo bottino pieno, ma il posticipo metterà davanti un avversario in grande fiducia. Il Picerno ha conquistato due successi di fila proprio contro compagini campane: prima il Giugliano e poi la Turris si sono arrese ai rossoblu. Marco Cuccurullo, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni del club: “Serviranno grinta e voglia, qualità che stiamo mettendo in ogni allenamento e in ogni partita. La classifica purtroppo non ci sorride, il campo non ci sta regalando le soddisfazioni che meritiamo, però piano piano arriveranno i punti. Dobbiamo dare di più. Bisogna partire dalle cose buone e migliorare quelle che mancano. Le occasioni da gol dobbiamo sfruttarle meglio senza buttarle al vento”.

Classico 4-2-3-1 per Longo che potrebbe confermare l’undici che ha superato la Turris. Murano, reduce da una tripletta, si candida a una maglia al posto di Diop. Solito 4-3-3 per Maiuri con Marcone tra i pali, Todisco e Loreto da terzini con la coppia Blondett-Panelli al centro. De Francesco in mediana assieme a La Monica e Vitale. Ballottaggio tra Scala e il rientrante Petito, Martignago e Badje gli altri due interpreti nel tridente avanzato. La partita, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 253. In streaming su Sky Go e Now.

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella, Allegretto, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; De Ciancio, Albadoro, Vitali; Murano. All.: Longo

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Badje, Martignago, Scala. All.: Maiuri