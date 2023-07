Juve Stabia, mister Pagliuca si presenta: "Orgoglioso di poter allenare questa piazza, qui c'è ambizione"

La Juve Stabia getta le basi per la prossima stagione sportiva. Dopo l’annuncio e la presentazione di Matteo Lovisa, le Vespe si sono assicurate mister Guido Pagliuca per la panchina. Questa mattina il nuovo allenatore è intervenuto in conferenza stampa. Ad aprire l’intervento il direttore dell’area tecnica: “Porto i saluti del presidente che, per impegni lavorativi, non ha potuto prendere parte alla conferenza. Gli avrebbe fatto piacere essere qui, però ha piena fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti, volevo ringraziarlo perché ci sta facendo lavorare nelle condizioni migliori, non solo a livello di costruzione della squadra, ma in generale. Siamo qui a presentare il nuovo mister: è stata una scelta voluta, è un profilo che è stato deciso assieme al presidente perché pensiamo possa essere la persona indicata per poterci dare una grande mano e iniziare un percorso importante, a livello umano e tecnico. Non mi piace parlare tanto, dobbiamo fare senza grandi proclami. Stiamo lavorando, anche se escono tante notizie e chiacchiere, alcune volte giuste e altre meno. Cercherò di portare a Castellammare giocatori funzionali per il mister e per la piazza”.

Poi tocca al nuovo allenatore presentarsi all’ambiente gialloblè: “Sono molto contento di essere qui, in una piazza importante, cercherò di guidare questa squadra con grande passione, determinazione e cuore. Ci tengo a ringraziare la società Juve Stabia, il presidente, il direttore, per avermi dato un’opportunità importante per il mio percorso di crescita. Non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare per ripagare questa fiducia che mi hanno dato per quello che sono, darò grande impegno, dedizione al lavoro, onestà e concentrazione per questa piazza storica. Ho origini campane, mio padre è nato ad Aversa e vissuto a Napoli e in Costiera Amalfitana per tanti anni. Sono orgoglioso di poter allenare la Juve Stabia”.

Sulla scelta del modulo e sulle caratteristiche dei giocatori: “Con il direttore abbiamo grande comunicazione, stiamo condividendo quotidianamente tanto. Le indicazioni sono generali sulle caratteristiche, è un piacere lavorare con il direttore. Si parla di una linea a quattro in difesa, con tre centrocampisti. Per quanto riguarda la fase offensiva vediamo un po’ cosa riusciamo a mettere insieme. Sono numeri, dobbiamo essere bravi nell’occupazione degli spazi e nel cercare di costruire gioco. Sarà importante affidarsi a giocatori che creano lo spazio, che fissano i punti di riferimento avversari. Giorno dopo giorno, andremo a delineare il sistema di gioco definitivo della squadra. Ci tenevo a fare una premessa: per me il calcio è un gioco, organizzato, responsabile. Ogni giocatore che viene qui deve divertirsi e scendere in campo con il sorriso. Allo stesso tempo dev’essere organizzato, c’è bisogno di grande lavoro durante la settimana e fuori dal campo. Ho chiesto giocatori con grandi valori morali e con risorse umane sviluppate. Il lavoro quotidiano dev’essere un valore aggiunto sia per la Juve Stabia sia per la propria carriera individuale. Responsabile perché bisogna dare molta attenzione a chi ha offerto un posto di lavoro, alla storia della piazza e ai suoi tifosi”.

Cosa mi ha spinto ad accettare e cosa mi aspetto da questa nuova avventura? “Mi ha spinto l’organizzazione che il presidente e il direttore vogliono dare a quest’annata. Credo sia un aspetto fondamentale. Poi c’è la condivisione, soprattutto di come arrivare all’obiettivo. Quest’ultimo è stato definito e delineato, per arrivarci servirà costruire una squadra che gioca a calcio. Bisogna rispecchiare anche l’ambiente che ci circonda, dunque serve gente che lotta e che non molla mai. Penso che per far rendere una squadra c’è bisogno di unione tra tutte le componenti, all’intero di annate lunghe e difficili. Sarà un campionato complicato, abbiamo la necessità di far rendere al meglio i giocatori che arriveranno a Castellammare. Il principio d’unione tra le parti, ovvero squadra, società, allenatore, staff, tifosi e giornalisti, sia importantissimo per il nostro cammino. I primi ad accendere questo motore dobbiamo essere noi sul campo, da me, dal mio staff e dai giocatori. Serve atteggiamento, senso d’appartenenza e volontà di lottare su ogni campo”.

Da chi ripartirà la Juve Stabia? “Stiamo facendo delle valutazioni, anche in base a quello che è il piacere dei giocatori. Ci affideremo a calciatori che accettano volentieri, pronti a dar tutto e che danno l’anima per questa squadra. Siamo consapevoli che ereditiamo una squadra di un certo valore, alla base abbiamo messo la risorsa morale e i valori morali. Chi rientra sotto questi profili, verrà valutato sicuramente. Stiamo guardando le partite dello scorso anno, ci stiamo facendo un’idea, ma alcune valutazioni verranno fatte anche durante il ritiro”.

Dove si colloca la Juve Stabia in un campionato definito B2: “È un campionato importante, la Juve Stabia deve fare in modo che la differenza di valori venga colmata con unità d’intenti e con il lavoro settimanale, oltre alla risorsa umana. C’è un ambiente ambizioso e lungimirante, ci sono persone che lavorano con grande passione: tutto questo può portare a ridurre il gap che potrebbe esserci sulla carta con altre squadre. Il lavoro della settimana dev’essere un valore aggiunto”.