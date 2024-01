Il Giugliano rallenta la Juve Stabia, emozioni e occasioni al Menti ma il derby non si sblocca

Serie C Girone C

Non si sblocca il derby tra Juve Stabia e Giugliano allo stadio Menti. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Guido Pagliuca, ora a +4 sull’Avellino. Buon punto in trasferta per la brigata di Valerio Bertotto che muove ancora la classifica dopo il successo sul Foggia.

Ritmi blandi e classiche fasi di studio in avvio di partita, per la prima chance bisogna attendere il 14’ e sono le vespe a costruirla. Ripartenza per i padroni di casa e conclusione di Mosti dalla distanza, Russo si fa trovare pronto e blocca senza troppe difficoltà. Passano cinque minuti e Mignanelli pennella in area di rigore, Buglio colpisce di testa e l’estremo difensore ospite neutralizza. L’equilibrio regna al Menti, la capolista non ci sta e al 27’ sviluppa una giocata sull’asse Piscopo-Candellone, l’attaccante però manda a lato di un soffio. Due giri di lancette dopo il numero 11 innesca Buglio che, dall’interno dell’area, calcia: una deviazione fa terminare la sfera in corner. Anche nel finale di primo tempo la Juve Stabia impegna l’ex di turno con una doppia e incredibile occasione al 42’. Il portiere, con un riflesso, si oppone a Mignanelli: la sfera arriva dalle parti di Candellone che conclude addosso al numero uno. Altra opportunità sprecata al 44’ dai ragazzi di Pagliuca, questa volta è Romeo a sparare alto. In pieno recupero il Giugliano replica all’assedio avversario con un’iniziativa di Gladestony allontanata da Bachini.

Come accaduto nella frazione iniziale, anche nella ripresa la prima della classe spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. Piscopo appoggia per Buglio, il tiro è facile preda di Russo. Continua l’assalto della formazione stabiese che mette i brividi ai tigrotti con Maselli (59’) e Bellich (63’) ma i tentativi sono imprecisi. Al 67’, dopo un suggerimento dalla destra, Mignanelli controlla e manda sul fondo. Ottima organizzazione difensiva per gli uomini di Bertotto che concedono poco agli avversari e all’82’ chiamano in causa l’estremo difensore senegalese con una conclusione di Balde dopo un contropiede. All’87’ altra ripartenza fulminea del Giugliano, con Berardocco che fa partire una traiettoria velenosa che finisce di poco a lato della porta difesa da Thiam. In pieno recupero Adorante schiaccia di testa un traversone proveniente dalla fascia sinistra, la palla sfiora la traversa e finisce fuori. Il match del Menti non si sblocca, il derby va in archivio con il risultato di 0-0.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni (85’ Baldi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Maselli (85’ Meli), Romeo (85’ Piovanello); Mosti (71’ Adorante); Candellone, Piscopo. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino. All.: Nazzareno Tarantino (Guido Pagliuca squalificato)

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti (87’ Berman), Caldore, Yabre; Romano, Berardocco (87’ De Rosa), Gladestony (46’ Vogiatzis); Ciuferri (67’ Oviszach), Salvemini, De Sena (67’ Balde). A disp.: Baldi, Ionut, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Grasso, Boccia, Aruta, De Francesco, Di Dio. All.: Valerio Bertotto

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Ammoniti: Bellich (JS), Yabre, Cargnelutti, Vogiatzis (G)