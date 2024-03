La Juve Stabia si prende il derby, Casertana ko. Decide l'attaccante arrivato dal Napoli

La Juve Stabia non sbaglia l’esame Casertana, allo stadio Menti di Castellammare vince la squadra di Guido Pagliuca che si riporta a +7 sul Benevento. Derby deciso da un calcio di rigore trasformato da Leonardo Candellone, arrivato in estate dal Napoli e al nono gol in campionato.

Partenza convincente da parte della capolista che prova a mettere subito alle corde gli ospiti, la prima azione pericolosa però è di marca rossoblù. Manovra a destra di Carretta che premia la sovrapposizione di Calapai, il cross verso Montalto non è preciso e l’attaccante non trova l’impatto giusto. Sul capovolgimento di fronte, Candellone va giù dopo un contatto in area e le vespe proteste per un presunto penalty, il direttore di gara fa proseguire. Al 23’ traversone di Mignanelli e Adorante colpisce, Venturi si fa trovare pronto e blocca in due tempi. Alla mezz’ora di gioco ingenuità di Thiam che lascia la porta sguarnita nell’intenzione di allontanare il pallone, Carretta serve Casoli che calcia ma Bellich salva. Al 34’ giocata di Tavernelli, Carretta e Montalto non trovano il tap-in. La Juve Stabia si ripropone in avanti, il colpo di testa di Buglio al 36’ e il destro di Adorante al 37’ non preoccupano Venturi. Al Menti resiste l’equilibrio, 0-0 all’intervallo.

La ripresa si apre con un’iniziativa di Mosti che si libera di Anastasio e mette al centro, nessun compagno raccoglie la sfera. Al 50’ il numero 14 ci riprova, ma Candellone non finalizza. Passano due minuti e la traversa nega la gioia ai gialloblù, Adorante è sfortunato sul passaggio di Leone. Al 55’ Tavernelli manda sul fondo con un tiro dal limite, i gialloblù tornano in attacco e Meli chiama in causa Venturi. Al 63’ Mignanelli pennella per Candellone che spreca a due passi dalla porta. Al 68’ controllo maldestro e tentativo da dimenticare per l’ex Pordenone, sfuma una potenziale opportunità per la prima della classe. Al 79’ punizione insidiosa di Leone, Bachini e Bellich non trovano la deviazione vincente. Pochi secondi più tardi Mignanelli scodella, Anastasio anticipa Piscopo con il braccio e l’arbitro assegna il rigore. Sul punto di battuta va Candellone che non sbaglia e fa 1-0. La Juve Stabia amministra, la Casertana protesta nel recupero per un contrasto tra Thiam e Curcio. Al triplice fischio la capolista vola di nuovo a +7.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli (90’ Erradi); Mosti (65’ Piscopo); Candellone, Adorante (93’ Folino). A disp.: Esposito, Romeo, Pierobon, Baldi, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello. All.: Guido Pagliuca

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca (85’ Turchetta), Anastasio; Casoli, Damian (75’ Bacchetti), Matese; Tavernelli (75’ Taurino), Montalto (75’ Rovaglia), Carretta (60’ Curcio). A disp.: Marfella, Majello, Soprano, Galletta, Deli, Paglino, Nicoletti. All.: Vincenzo Cangelosi

Arbitro: Simone Galipò di Firenze

Marcatori: 81’ rig. Candellone (JS)

Ammoniti: Leone, Mignanelli (JS), Sciacca, Calapai, Celiento, Taurino, Matese (C)