Due acquisti e una cessione, la capolista si muove. Il direttore sportivo: "Mercato quasi finito. Ecco il nostro obiettivo"

Due operazioni in entrata, una in uscita. Come in campionato, anche sul mercato la Juve Stabia del patron Langella è protagonista: sono tre le ufficialità registrate nelle ultime ore. La capolista gialloblè ha definito le trattative con il trequartista Nicola Mosti e con l'attaccante Andrea Adorante. Il direttore sportivo Matteo Lovisa è intervenuto in conferenza stampa, partendo da una considerazione sul lavoro della società: "Ci tengo a ringraziare il presidente per l'ulteriore sforzo fatto, è l'ennesima dimostrazione di quanto tiene a questa maglia e a questa piazza. È da mesi che lavoriamo su dei giocatori che potessero aiutarci a migliorare il tasso qualitativo ed umano della squadra. Adorante e Mosti hanno questi valori. Come ho detto all'inizio dell'anno, si può sbagliare la scelta di un giocatore sul piano tecnico, ma sul lato umano non sbaglieremo. Speriamo possano darci una grande mano, ma non ho dubbi. Sulle due piste abbiamo lavorato per un po' di tempo, ho cercato di prendere Mosti negli anni e solo ora c'è stata l'occasione. Con Adorante avevamo già parlato in estate. Entrambi li seguivamo da mesi. Le trattative sono state subito chiuse perché è stato bravo il presidente a stabilire subito un budget. Parliamo di profili da Juve Stabia, dal punto di vista umano e della carta d'identità. Sono operazioni chiuse in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni".

Sul rapporto con il mister e sul traguardo stagionale: "Con Pagliuca c'è un confronto quotidiano, sta facendo bene. Non abbiamo lacune da colmare, ma cerchiamo di incrementare l'organico in vista del girone di ritorno. Vengono a giocarsi un posto qui, in una piazza con ambizione. Mercato in difesa? Non dico che il mercato della Juve Stabia sia finito, ma quasi. Gli obiettivi erano questi e li abbiamo raggiunti subito. Pensiamo al calcio giocato. Vedremo se ci saranno altre possibilità. Obiettivo stagione? Facciamo punti di gara in gara, come dice il mister. Ora dobbiamo stare nella parte sinistra della classifica considerato l'ottimo girone d'andata, sono altre a dover vincere il campionato. Ci attendono tutte partite complicate, la testa va a domenica e al Monterosi".

Prime parole per il centravanti Adorante: "Sono stato accolto bene. Sono qui per aiutare la squadra e per mettermi a disposizione del mister. Sono un attaccante da area di rigore, ma lego anche il gioco e attacco la profondità. L'obiettivo della squadra è quello di far più punti possibili, senza pressioni. Il progetto mi ha spinto ad accettare, la squadra è molto ambiziosa. Ho il desiderio di rilanciarmi e di fare i prossimi mesi meglio rispetto a quelli che ho fatto". Queste le dichiarazioni di Mosti: "Sono contento che il direttore abbia riposto fiducia in me, non capita tutti i giorni di essere chiamato da una squadra che va così bene. Cercherò di ricambiare tutta la fiducia che mi è stata data. Ho visto che c'è molta alchimia nel gruppo, sono molto contento di questo. Ruolo? Ho fatto un po' tutto, ma il ruolo principale è sulla trequarti". Intanto la Juve Stabia ha annunciato la separazione da Aniello Boccia, trasferitosi al Giugliano: contratto biennale per il difensore classe 2002.