La Juve Stabia rallenta contro il Brindisi, gara bloccata al Menti

Il Brindisi rallenta la prima della classe, per la Juve Stabia arriva soltanto un pareggio contro la penultima forza del campionato. Non si sblocca la sfida dello stadio Menti di Castellammare, per i ragazzi di Guido Pagliuca c’è da registrare il sedicesimo risultato utile consecutivo.

Ottimo approccio al match per le vespe che vanno vicine subito al vantaggio. Piovanello fa partire un cross dalla destra, Adorante colpisce di testa e manda sul fondo. L’ex attaccante della Triestina ci riprova al 5’ con un destro dal limite che si spegne fuori. Pochi secondi dopo Piovanello entra in area e viene contrastato da Pinto al momento del tiro, sfuma una potenziale chance per i padroni di casa. Al 10’ dribbling e mancino di Buglio, la palla termina diversi metri lontano dal legno. Gialloblù che spingono alla ricerca del gol del vantaggio, al 22’ Mignanelli spara oltre la traversa. Cinque giri di lancette più tardi, la Juve Stabia sfiora la rete sugli sviluppi di una palla inattiva: Bellich, Buglio e Bachini non concretizzano. Soltanto al 36’ il Brindisi si fa vedere dalle parti di Thiam con Trotta. Il primo tempo si chiude con un’altra trama del team di Castellammare, ma il punteggio resta invariato.

Nella seconda frazione lo spartito non cambia: la capolista fa la partita e preme alla ricerca del guizzo vincente, i pugliesi si difendono e attendono il momento per ripartite. Al 56’ passaggio di Leone dalla trequarti, Adorante stacca di testa ma non colpisce bene. Sull’angolo seguente, Piscopo raccoglie la respinta della difesa e calcia: Saio interviene. Sul versante opposto Pinto fa partecipare Thiam alla gara, l’estremo difensore gialloblù è attento. Al 59’ altra parata di Saio, questa volta su Romeo. Al 68’ Adorante serve Candellone che conclude da fuori, il portiere non si lascia sorprendere. A dieci dal novantesimo Labriola ci prova, il destro trova la deviazione della barriera. Gli ultimi squilli del match sono di Mosti, Piscopo e Buglio: al triplice fischio è 0-0 al Menti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi (75’ Erradi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo (61’ Candellone); Piovanello (75’ Mosti); Candellone, Adorante. A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Stanga. All.: Tarantino (Pagliuca squalificato)

Brindisi (3-5-2): Saio; Labriola, Bonnin, Merletti; Galazzini, Gorzelewski, Speranza (73’ Vona), Petrucci (61’ Bagatti), Pinto; Trotta (61’ Guida), Bunino (61’ Pagliuca). A disp.: Antonino, Auro, Monti, Fiorentino, Vantaggiato, Bellucci, Spingola, Opoola, Zerbo. All.: Losacco (Roselli squalificato)

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Ammoniti: Labriola, Bagatti, Pinto (B), Romeo, Buglio, Mignanelli (JS)