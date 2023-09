Juve Stabia-Avellino, curve chiuse e divieto di vendita per gli ospiti. Le Vespe ritrovano il Menti e ricordano il precedente dell'ultima stagione

Vittoria al debutto contro il Monterosi dopo una gara dominata e primi tre punti in classifica. La Juve Stabia di Guido Pagliuca - che non sarà in panchina dopo la squalifica rimediata allo stadio Bonolis di Teramo - è proiettata completamente al match contro l’Avellino. Il derby si giocherà in un Menti quasi blindato. La Curva San Marco, destinata al tifo locale, dovrà scontare un turno di stop dopo i fatti risalenti al playoff della scorsa stagione contro l’Audace Cerignola. Sul versante opposto invece è stata negata la trasferta ai biancoverdi, c’è infatti il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Avellino. Dunque entrambe le curve saranno chiuse, mentre oggi c’è stato lo start alla prevendita per la gara di lunedì 11 settembre, alle ore 20:45. I tagliandi saranno disponibili per la Tribuna Varano, per la Tribuna Quisisana e per la Tribuna Monte Faito. I possessori dell’abbonamento in Curva San Marco, a partire da oggi dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e fino a domenica, potranno ritirare il proprio biglietto d’accesso per la Tribuna Varano al botteghino sezione ritiro biglietti. Le Vespe, questa mattina, si sono allenate in una seduta agli ordini di mister Pagliuca. Il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitine a tema. Intanto, uno dei leader dello spogliatoio, Alberto Gerbo, in una recente intervista ha suonato la carica in vista della tanto attesa sfida del Menti: “Dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e continuare a correre più degli altri, l’Avellino ha una rosa importante e punta alla vittoria del campionato. Dobbiamo sfruttare la freschezza e la spensieratezza, siamo una squadra giovane”.

Il precedente dello scorso anno e il rendimento casalingo della Juve Stabia

La scorsa non è stata un’annata esaltante per la Juve Stabia che, tuttavia, è riuscita ad agguantare la zona playoff della classifica. Merito di una ripresa nelle battute finali del campionato - dopo un girone di ritorno negativo - e anche della vittoria al fotofinish nel derby contro l’Avellino alla 35esima giornata. Una gara combattuta e sbloccata da Berardocco nel primo tempo, poi il pareggio di Ricciardi nelle fasi conclusive dell’incontro. Nel recupero la perla dei tre punti di D’Agostino su assist di Rosa, per un successo in extremis della compagine allenata da Walter Novellino.

Le Vespe ritrovano il Menti, fortino che ha permesso di superare le difficoltà sorte nel corso della passata stagione. Diciannove partite a Castellammare per un bilancio di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Media punti di 1,42, con un perfetto bilancio tra gol fatti e subiti (22-22, ndr), rispetto all’1,00 in trasferta (5 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte con 15 reti segnate e 27 subite).