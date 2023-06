La Juve Stabia accelera per l'allenatore: Pagliuca ad un passo

Serie C Girone C

“Mister? Già delineata la figura che siederà in panchina, nei primi giorni della prossima settimana verrà presentato”, così il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, durante la conferenza di presentazione del nuovo responsabile dell’area tecnica, Matteo Lovisa, lo scorso venerdì. E il club, come dichiarato dal patron, sta accelerando per assicurarsi le prestazioni del tecnico del futuro. “Dovrà essere un mister abile a dare subito impronta tattica, c’è bisogno di partire immediatamente: serve un profilo di grande personalità. Cercheremo di prendere un allenatore di categoria”, queste invece le dichiarazioni del dirigente ex Pordenone. Secondo le ultime indiscrezioni, la mossa gialloblè c’è stata: il team di Castellammare è pronto ad affidare la panchina a Guido Pagliuca. Il tecnico, reduce dall’esperienza con il Siena, pare aver battuto la concorrenza. Le parti sono in continuo aggiornamento per limare i dettagli e definire l’affare, ma la Juve Stabia ha fatto la sua scelta: l’ex Lucchese e Pianese verso la fumata bianca con le Vespe.