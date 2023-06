Zullo prosegue l'esperienza con il Giugliano: scatta il rinnovo con il club

Serie C Girone C

Un'altra conferma per il Giugliano del futuro. Il club gialloblù, in attesa di completare la domanda per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, è all'opera per l'allestimento della squadra da consegnare a mister Raffaele Di Napoli. L'ottima stagione disputata, d'altra parte, porterà i Tigrotti a confermare diversi elementi nel roster. Ci sarà ancora il difensore Walter Zullo: il Giugliano, nel pomeriggio, ha comunicato di aver esercitato l'opzione di rinnovo automatico con il calciatore, che ha prolungato il suo contratto per un ulteriore anno. Il centrale si lega alla società fino alla stagione 2024/2025.