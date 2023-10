Giugliano in campo per ritrovare il successo, al De Cristofaro arriva il Taranto: le probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio in casa della Virtus Francavilla e la vittoria ai rigori contro il Benevento in Coppa Italia. Il Giugliano di Valerio Bertotto si prepara per la settima giornata del campionato di Serie C, allo stadio Alberto De Cristofaro è in programma la sfida al Taranto, compagine con otto punti in classifica e protagonista di un pari senza reti con l’Audace Cerignola nello scorso weekend. I gialloblù, che non vincono dalla partita d’esordio, sono chiamati a ritrovare il bottino pieno per scalare la classifica. Il nuovo allenatore, presentatosi con un ottimo biglietto da visita nel match di mercoledì, punta a confermarsi anche questo pomeriggio. Di seguito, le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Le squadre rispecchiano un po’ il carattere dell’allenatore, poi c’è chi ha una spiccata predisposizione e mister Capuano è uno di questi, l’ha fatto vedere durante la sua carriera. Parliamo di un allenatore capace, competente e intelligente. Lo apprezzo molto, ha fatto tutte le categorie. Taranto? Mi aspetto una squadra con una sua identità e con caratteristiche precise, sappiamo come gioca e l’analisi è stata fatta nella maniera più accurata possibile. Sono convinto che, sfruttando le nostre qualità, potremmo metterli in difficoltà. Singoli? Abbiamo fuori Oyewale che deve recuperare fisicamente, oltre ai due squalificati. La squadra sta prendendo forma, il recupero di quelli un po’ acciaccati sta proseguendo bene. In questi giorni ci sono stati ancora lavori differenziati. De Rosa? È arruolabile. Modulo? Parlo di concetti, non di moduli. È indifferente lo schema, è più importante portare avanti un percorso. Sono convinto che questa squadra abbia tutte le qualità per mettere in pratica i principi, si è notato già contro il Benevento. Gli equilibri sono fondamentali nel calcio, soprattutto nelle due fasi. Ci lavorerò per far indossare ai calciatori l’abito migliore, sarà poi un fattore per vincere le partite. Ciuferri e Di Dio a piedi invertiti? Li vedo benissimo. Ho giocatori eclettici, funzionali alla nostra idea di gioco. Su quale idea stiamo lavorando? Sto lavorando sui tempi delle giocate. Ciuferri mezzala in un centrocampo a tre? Assolutamente sì. Eyango? Sta abbastanza bene, deve un po’ alzare il livello. È uscito un po’ acciaccato, ma ha recuperato e si è allenato. Ci sono un po’ di ore per decidere. Undici in campo? Ho chiaro chi andrà in campo, ma non dico nulla. Come mi sento per l’esordio? Sono felice di fare ciò che mi piace, in questa meravigliosa piazza, con un gruppo-squadra e una società davvero eccezionali”.

Rispetto alla partita di mercoledì, Bertotto potrebbe confermare la difesa a quattro e cambiare notevolmente l’undici di partenza. Ballottaggio tra i pali con Russo e Baldi protagonisti, in difesa dovrebbe rivedersi Scognamiglio accanto a Caldore, mentre Rondinella potrebbe scalare a destra con Yabre sul versante opposto. Gladestony torna in mezzo al campo dopo aver rifiatato, in avanti De Sena e Sorrentino si candidano alla titolarità. Classico 3-5-2 per Capuano, pochi dubbi in difesa. In mediana rientra Calvano, a destra spazio per Mastromonaco. Certezza Cianci in attacco, incognita sul suo compagno di reparto: uno tra Kanoute e Bifulco accanto al ventisettenne. La partita Giugliano-Taranto, con calcio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 251. In streaming su Sky Go e Now.

Giugliano (4-3-3): Russo; Rondinella, Scognamiglio, Caldore, Yabre; Gladestony, Vogiatzis, Eyango; Ciuferri, Sorrentino, De Sena. All.: Bertotto

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano, Zonta, Fiorani, Panico; Kanoute, Cianci. All.: Capuano