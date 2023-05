Il doppio nodo in casa Giugliano: dalla questione stadio al futuro di Di Napoli

Serie C Girone C

Un doppio nodo da sciogliere in vista della prossima stagione sportiva. L’ultima annata del Giugliano, al ritorno tra i professionisti, è stata più che positiva. L’obiettivo principale, ovvero la salvezza, è stata raggiunta con diverse giornate d’anticipo e il sogno playoff è invece sfumato nel turno conclusivo del campionato. Ottimi segnali però sono arrivati dai singoli e dal collettivo, la felice oasi gialloblù ha messo in risalto potenzialità importanti e punta al consolidamento in Serie C. Una competizione che sarà di marca campana, con tante squadre del territorio pronte ad incrociarsi lungo il cammino.

La società del patron Alfonso Mazzamauro è già all’opera, assieme al direttore sportivo Antonio Amodio, per programmare il futuro. La prima questione - in ambito tecnico - toccherà la figura dell’allenatore, con Raffaele Di Napoli autore di un gran lavoro alla guida della prima squadra. Il trainer ex Paganese, anche affrontando qualche difficoltà, ha sempre replicato ottimamente e ha condotto il gruppo verso il traguardo. La sintonia non è mai mancata, il club è sempre stato vicino allo staff: si punta alla riconferma di Di Napoli sulla panchina del Giugliano, ma non c’è ancora l’ufficialità. Servirà un incontro prima di arrivare a una possibile definizione del nuovo accordo, ma tra le parti c’è la volontà di proseguire assieme.

La società sarebbe molto più determinata a risolvere la vicenda stadio. Dopo una stagione perennemente in trasferta, con le gare casalinghe giocate al Partenio-Lombardi di Avellino, il Giugliano dovrebbe tornare a disputare gli impegni interni al De Cristofaro. Si attendono risposte per quanto concerne la situazione lavori, il club vuole ottenere il via libera dalla Lega per rientrare alla base.