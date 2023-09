Giugliano, momento delicato per i gialloblu: riflessioni in corso su mister Di Napoli

Un altro passo falso, il terzo stagionale e il secondo consecutivo. L’ultima notte allo stadio De Cristofaro ha aumentato il malumore dell’ambiente. Malcontento evidente già durante il match e all’intervallo, poi l’invito dagli spalti ad una reazione fino ai fischi assordanti al triplice fischio. Il Giugliano è uscito sconfitto dalla gara interna contro il Latina, il ko tra le mura amiche si è aggiunto alla clamorosa debacle di Picerno. Non sono stati giorni facili per il team gialloblu che ha mancato il riscatto davanti al proprio pubblico e, anche in campo, ha dato segnali tutt’altro che positivi. Le espulsioni di Salvemini, entrato in campo da sei minuti, e di Berardocco, dopo appena un giro di lancette, sono stati chiari segnali di un momento difficile che sta affrontando tutto il gruppo-squadra. E, oggi, il Giugliano si appresta a vivere la settimana di avvicinamento alla delicata trasferta contro la Virtus Francavilla. Riflessioni in corso sul tecnico Raffaele Di Napoli, la società sta valutando l’ipotesi di un avvicendamento in panchina. Pesano le disfatte (sette gol subiti e zero segnati in 180’), ma a preoccupare è il modo in cui sono maturati gli ultimi risultati. Dopo il tris del Latina, nessuno dei tesserati è intervenuto in conferenza. Silenzio stampa per il club che, al bivio, attende di prendere una decisione: continuare o cambiare. Intanto, la posizione dell’ex Paganese - legato ai tigrotti da un contratto fino al 2025 - è sempre più in bilico.