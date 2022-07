Il Giugliano conferma altri due calciatori: Poziello R. e Ceparano ancora in gialloblù

Alle quattro conferme di ieri seguono altre due permanenze nel roster di mister Raffaele Di Napoli. In attesa di partecipare al prossimo campionato di Serie C, guadagnato attraverso una cavalcata memorabile, il Giugliano si appresta a definire la rosa dell'annata che verrà. Agli ordini del tecnico gialloblù ci saranno altresì Raffaele Poziello e Giovanni Ceparano, entrambi sicuri di restare in Campania: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Raffaele Poziello e Giovanni Ceparano che ha sottoscritto un accordo su base biennale. Entrambi, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club. La società, felice per la prosecuzione del rapporto, augura di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".