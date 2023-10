Il Giugliano annuncia il suo nuovo allenatore: panchina affidata a Bertotto

Serie C Girone C

Primo turno di Coppa Italia per il Giugliano. Dopo il pareggio sul campo della Virtus Francavilla, la squadra gialloblù torna in campo per affrontare il Benevento. A poche ore dal fischio d'inizio, previsto per le 20.45 allo stadio Ciro Vigorito, i tigrotti hanno annunciato il nuovo allenatore. La panchina, archiviata la parentesi Di Napoli, è stata affidata a Valerio Bertotto. Il nuovo responsabile tecnico della prima squadra si lega al club con un contratto su base annuale con opzione di rinnovo. Il mister sarà coadiuvato dall'allenatore in seconda Claudio Bazeu. La conferenza stampa di prestazione è stata programmata per giovedì 5 ottobre, alle ore 17.30, presso lo stadio Alberto De Cristofaro.