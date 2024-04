Il Giugliano si arrende, al De Cristofaro passa il Monopoli: decide Tommasini

Il Giugliano ferma la sua corsa e deve rimandare la matematica qualificazione in zona playoff. La squadra di Valerio Bertotto resta in settima posizione e sempre vicina al traguardo, ma allo stadio De Cristofaro arriva una battuta d’arresto contro il Monopoli. La formazione di Roberto Taurino si impone in Campania con una rete di Tommasini negli ultimi minuti.

Gli ospiti provano a rendersi subito pericolosi con una conclusione imprecisa di De Risio al 2’, rispondono i padroni di casa con i tentativi di De Sena al 4’ e di Maselli al 5’. Occasione per Angileri al 13’, ma il suo colpo di testa si spegne di poco alto sulla traversa. I biancoverdi tornano a spingere con Grandolfo e con Iaccarino, la difesa gialloblù è attenta. Attorno alla mezz’ora i pugliesi sfiorano il vantaggio con un destro al volo di Angileri, il palo nega la gioia al numero 4. Al 37’ chance importante anche per Tommasini, Cargnelutti devia in maniera provvidenziale. Il risultato al De Cristofaro non cambia e le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo.

Al ritorno in campo il Giugliano cerca di sfruttare gli spazi e porta De Sena alla conclusione, Gelmi compie una parata super. Il Monopoli replica con un colpo di testa di Tommasini, nessun problema per Baldi. Il portiere dei tigrotti si fa trovare pronto pure sul calcio piazzato di Iaccarino al 63’. Ritmi bassi nel finale, la gara resta bloccata e Caldore deve chiudere Tommasini, pronto alla battuta a rete. A quattro minuti dal novantesimo cade il muro dei campani: Borello serve l’assist per Tommasini che rientra e fulmina Baldi. Dopo sei minuti di recupero va in archivio il match, Taurino sbanca il De Cristofaro e si prende il bottino pieno.