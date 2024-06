Il Giugliano riparte da Bertotto, Romano rinnova. Su Ciuferri c'è l'ombra delle big, ma il club apre ad una sola condizione

Serie C Girone C

La stagione si è conclusa con l’uscita al primo turno dei playoff, ma in casa Giugliano sono già iniziati i lavori per il prossimo campionato. Salutato il direttore sportivo Amodio, i tigrotti si sono affidati a Domenico Fracchiolla, presentato circa due settimane fa in conferenza stampa. “Arrivo in una squadra che ha disputato un ottimo campionato, ci sono molte cose positive, ma anche alcune situazioni da migliorare”, ha detto il nuovo dirigente che si prepara a rafforzare la rosa con la finestra di calciomercato che si aprirà a breve.

Il tema più importante ha riguardato l’allenatore, ma durante la presentazione è arrivata la notizia tanto attesa: Valerio Bertotto continuerà a guidare il Giugliano. Si attende la comunicazione ufficiale, ma è soltanto una formalità. “È un tecnico ambizioso, che stimola la società a crescere, ed è fondamentale avere una figura che non si senta mai appagato: stiamo programmando il futuro”, ha riferito il nuovo diesse che ha parlato anche degli eventuali acquisti: “6 o 7? Forse anche qualcosa in più, dovremo lavorare sugli under e poi inseriremo gli over nelle situazioni che il mister ha inquadrato”.

Intanto si è registrato il primo rinnovo. Si tratta del centrocampista Antonio Romano, originario di Cercola, che si è legato al sodalizio gialloblù con un accordo su base biennale. Il classe ’96 ha commentato: “Ho vissuto sei mesi bellissimi, non ho esitato un attimo a firmare il rinnovo quando mi è stato proposto. Prossima stagione? Metteremo sempre l’anima e il cuore, cercando di migliorarci in ogni allenamento e in ogni partita. Vogliamo fare meglio dello scorso anno. La storia continua, lavoreremo per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Il talento di Flavio Ciuferri è sbocciato negli ultimi mesi e per il classe 2004 sarà l’anno della consacrazione. Protagonista di 7 gol e 3 assist in 33 presenze, il fantasista romano è finito nel mirino delle big. Il Benevento sembrerebbe interessato, ma non ci sono stati contatti tra le parti. La posizione del Giugliano è chiara, discuterà del futuro di Ciuferri solo davanti ad offerte importanti. Il ds Fracchiolla ha spiegato: “Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile il presidente si siederà a parlare, altrimenti resterà sicuramente a Giugliano. È un nostro giocatore per altri due anni, secondo me il percorso giusto è continuare la crescita che sta avendo. Con Bertotto può solo che migliorare”.