Giugliano, Mazzamauro alza la voce: "Ancora penalizzati dalla terna arbitrale. Stadio? Vi dico il mio pensiero"

Il presidente onorario del Giugliano, Alfonso Mazzamauro, al termine della partita pareggiata contro il Messina, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole verso la direzione arbitrale, non facendo mancare anche un intervento sulla questione stadio:

"Dobbiamo iniziare nel dire ancora una volta di essere stati penalizzati per il torto arbitrale, sono dispiaciuto nel dire queste cose perché non sono proprio il tipo nel protestare. Questa volta abbiamo superato ogni limite: cartellini gialli a nostro sfavore, un rigore non dato, alcuni offside inesistenti, per non parlare del gol annullato. L’arbitro non ha avuto il coraggio di assegnarlo, lì non c’è fuorigioco ma fallo su Poziello perché è trattenuto da un calciatore avversario. Non ho capito cosa abbia fischiato e inventato, domani faremo un esposto, così non si può andare. È la seconda volta che subiamo danni, già col Crotone è accaduto. Ci sono investimenti importanti per tenere una squadra in Serie C e, se tutto deve essere vanificato da una terna arbitrale, non ci sto. È stata una bella partita, da ambo le parti. Noi abbiamo fatto qualcosina in più. Meritavamo la vittoria. Ci sono state delle disattenzioni, ma bisogna dire che stiamo giocando da tempo senza tanti titolari, pur avendo una rosa molto forte. Bisogna fare un plauso a questi ragazzi, sul secondo gol potevamo fare meglio. Non ci può stare la cattiva fede, non ammetto ciò che è accaduto. Stadio? Suppongo che il campo non sia pronto per il 28 febbraio, questo ci dispiace e ci vede danneggiati. Ad Avellino c’è un bel campo, ma è un dispendio economico. Capisco i tifosi, giocare in Serie C con 54 spettatori non vada bene. Quando sono arrivato qui nel maggio del 2021 ebbi delle garanzie che non sono state mantenute. Avevano detto tre partite, siamo quasi alla fine del girone di ritorno. Penso di concludere il campionato qui ad Avellino, dovevano dirlo prima. Ringrazio tutto l’ambiente irpino, ma qui siamo comunque ospiti. Mia situazione futura? Non so dirlo, ad Ercolano chiesi un impianto migliore, ad oggi non si gioca lì. A Torre Annunziata, dove avevamo tanto pubblico, oggi non si gioca. Tutte le mie richieste, toccano la realtà. Qui sto giocando con un dispendio enorme ad Avellino. Voglio capire perché la società debba sobbarcarsi di tutte queste spese. Non so fino a quando potremmo sopportarli, siamo oltre di parecchio. Siamo migliorati molto sul lato tecnico, ma viene vanificato giocando fuori casa".