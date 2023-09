Il Giugliano attende il Latina e si prepara al riscatto: probabili formazioni e dove vedere la partita

Serie C Girone C

Due sconfitte in trasferta, quattro punti conquistati in casa. Un avvio di stagione molto altalenante per il Giugliano che sta vivendo un momento tutt’altro che positivo. La pesante sconfitta sul campo del Picerno (4-0) non è stata digerita dall’ambiente che, tuttavia, avrà l’occasione di rifarsi subito. La squadra di Raffaele Di Napoli infatti affronterà l’attuale terza forza del campionato, il Latina. I nerazzurri, in vantaggio in classifica di quattro punti, sono reduci dal doppio pareggio con Monterosi e Casertana.

Il tecnico gialloblu è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del periodo non semplice che sta attraverso il suo gruppo: “I risultati non sono dalla nostra parte, dobbiamo cambiare rotta. Sono sicuro che i ragazzi interpreteranno la partita di domani bene, dobbiamo riscattare il risultato negativo di qualche giorno fa. Picerno? Abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Nella ripresa i due gol in pochi minuti ci hanno tagliato le gambe. Dobbiamo migliorare la velocità di trasmissione della palla dalla linea difensiva e muoverci sempre per cercare lo spazio. Stiamo attraversando un periodo particolare, ma i ragazzi devono essere sereni e fare ciò che proviamo durante la settimana. Da questo punto di vista mi aspetto una grande risposta. Fiducia? Avverto la fiducia da parte di tutti. Formazione? Dal punto di vista tattico penso di impostare il match per come abbiamo lavorato finora. Qualcuno cambieremo. Infortunati? Giorgione, Salvemini è a mezzo servizio. Eyango e De Rosa sono fuori, Menna è infortunato. Gli altri dovrebbero essere tutti della gara. Domani mi aspetto una grande prestazione da parte dei ragazzi, è l’unica arma per far ritornare l’entusiasmo”.

Daniele Di Donato, allenatore nerazzurro, ha presentato la sfida del De Cristofaro: “Sarà una partita difficile, è un campionato molto equilibrato. Stiamo bene, i ragazzi hanno recuperato, siamo pronti per la battaglia. Formazione? Ho la fortuna di poter scegliere, gli undici che partiranno saranno quelli che mi daranno più garanzie in quel momento. Come abbiamo visto le partite vengono vinte dalla panchina. Ho la fortuna di avere gente importante. Ho ancora un paio di dubbi. Giugliano e Di Napoli? “Il nostro mondo è questo, quando vengono a mancare i risultati l’allenatore è subito sulla graticola. A prescindere dal Giugliano, io mi preoccupo della mia squadra. La nostra forza è l’intensità, attaccando gli spazi. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, vincere tanti duelli, cercando di limare quei piccoli errori che oggi stanno pregiudicando i risultati pieni. Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi compatti come se non avessero giocato le ultime due gare”.

Di Napoli non cambierà la sua struttura tattica, si va verso il 3-5-2 con Berman, Caldore e Scognamiglio davanti a Russo. Si rivede Di Dio dopo aver scontato il turno di squalifica, Rondinella sul versante opposto. Infortunato Giorgione, Labriola dovrebbe scalzare Vogiatzis. Salvemini non è al top, Sorrentino si candida ad una maglia in attacco con Bernardotto.

Giugliano (3-5-2): Russo; Berman, Caldore, Scognamiglio; Rondinella, Labriola, Berardocco, Gladestony, Di Dio; Sorrentino, Bernadotto. All.: Di Napoli

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti; Paganini, Di Livio, Biagi, Riccardi, Del Sole; Fella, Mastroianni. All.: Di Donato

Adolfo Baratta di Rossano sarà l’arbitro del match, coadiuvato da Nicolò Moroni di Treviglio e da Marco Pilleri di Cagliari. Il Quarto Ufficiale sarà Riccardo Tropiano di Bari. Giugliano-Latina, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 254. In streaming invece su Sky Go e Now Tv.