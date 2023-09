Il Giugliano attende la Juve Stabia, è derby al De Cristofaro: le probabili formazioni e dove guardare la partita

Un derby dai colori gialloblu quello in programma allo stadio De Cristofaro per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Giugliano, reduce dalla sconfitta di misura in trasferta sul campo del Foggia, affronta la Juve Stabia che vive un periodo di grande fiducia. Il gruppo di Raffaele Di Napoli, dopo aver battuto il Sorrento in casa al debutto, è intenzionato a dare continuità alla striscia interna. Per i Tigrotti c’è anche l’obiettivo riscatto, la squadra vuole rifarsi dal ko dello Zaccheria. Il team di Guido Pagliuca invece è in un momento di salute: le vittorie contro Monterosi e Avellino hanno portato grande entusiasmo nell’ambiente, le Vespe mettono nel mirino la Turris in vetta alla classifica e sognano di chiudere il lunedì a punteggio pieno.

Di Napoli, nel corso della conferenza alla vigilia, ha affrontato diverse tematiche. Dal passo falso in Puglia alle assenze: “Affronteremo la partita con serenità, consapevoli della nostra forza. La Juve Stabia è una grande squadra, sta facendo bene in questa prima parte di campionato, è ben allenata e con giovani importanti. Per noi è stata una settimana serena, abbiamo lavorato con professionalità e sono sicuro che faremo una grande gara. A Foggia non siamo stati timorosi, abbiamo tenuto il possesso e creato di più. Indisponibili? Ci sono fuori Nocciolini e Menna, abbiamo recuperato quasi del tutto Giorgione e Zullo. De Rosa ed Eyango sono ancora in fase di recupero. Abbiamo cambiato 15 calciatori, tutti funzionali al tipo di progetto tecnico della squadra. Abbiamo vari sistemi di gioco, ma c’è bisogno di tempo e pazienza. Salvemini dal primo minuto? È probabile per il tipo di partita che vogliamo fare. Per me tutti i calciatori sono titolari, ognuno di loro deve dare qualcosa alla squadra. Bernardotto titolare? Può essere arrivato il suo momento, come quello di Zullo o Giorgione. Sono calciatori voluti e da loro mi aspetto tanto”.

Il collega Pagliuca, intervenuto in sala stampa, ha sottolineato: “Dobbiamo continuare a lavorare tanto, il nostro obiettivo è crescere. Siamo fieri delle due vittorie, ma serve anche la consapevolezza di restare con i piedi per terra. Saranno necessari umiltà e fame per la partita contro il Giugliano. Senza l’atteggiamento giusto non si va da nessuna parte. Bentivegna? Ha avuto questo problema all’adduttore, stiamo vedendo se può venire in panchina perché si è allenato a parte ed è rientrato da poco in gruppo. Vediamo se riusciamo ad averlo per gli ultimi minuti. Tifosi? Sono splendidi, il loro sostegno è importante e l’unione è un valore aggiunto. Giugliano? Sarà una bella partita, al tempo stesso difficile contro una squadra importante e ben costruita. Sarà una battaglia”.

I gialloblu di casa dovranno fare a meno dunque di Menna e Nocciolini, entrambi fermati da problemi fisici, oltre agli infortunati Eyango e De Rosa. Nel classico 3-5-2 si scalda Zullo, ma Di Napoli potrebbe giocarsi anche la carta Berman. Scognamiglio e Caldore vanno verso la conferma, così come Di Dio e Oyewale sulle fasce: ballottaggio in vista per il primo con Rondinella. Incognita anche a centrocampo, con il tecnico che potrebbe affidarsi a Giorgione, pienamente recuperato. In attacco, Salvemini e Sorrentino sono in vantaggio su Bernardotto. Rispetto alla formazione scesa in campo per affrontare l’Avellino, le Vespe potrebbero non apportare modifiche. Thiam tra i pali, con Bachini-Bellich in difesa e Baldi-Mignanelli sulle corsie. Leone, Erradi e Buglio in mediana, Piovanello e Piscopo a supporto di Candellone.

Giugliano (3-5-2): Baldi; Zullo, Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Giorgione, Labriola, Gladestony, Oyewale; Salvemini, Sorrentino. All.: Di Napoli

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi, Leone, Buglio; Piovanello, Piscopo; Candellone. All.: Pagliuca

Il derby che andrà in scena allo stadio De Cristofaro sarà diretto da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno Giovanni Dell’Orco di Policoro e Mario Chichi di Palermo. Il Quarto ufficiale sarà Riccardo Bernardini di Ciampino. Giugliano-Juve Stabia, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport al canale 255. In streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.