Il Giugliano esonera Di Napoli. Tre giornate di squalifica per Berardocco, due per Salvemini

Serie C Girone C

Un avvio di stagione altalenante e due sconfitte difficili da digerire. Nonostante la fiducia rinnovata al termine della scorsa stagione, con un rinnovo di contratto fino al 2025, il Giugliano e Raffaele Di Napoli arrivano alla separazione. Il club, infatti, ha annunciato di aver sollevato il mister dall'incarico di guida della prima squadra. Troppo preoccupanti le disfatte contro Picerno e Latina, la società ha optato per un nuovo avvicendamento in panchina. Oltre all’ex Paganese, i tigrotti hanno interrotto il rapporto di collaborazione anche con il vice, Alessandro Tatomir. Ora i gialloblu sono al lavoro per comunicare il nome del nuovo allenatore, chiamato a riportare entusiasmo in un ambiente sfiduciato. L’avventura di Di Napoli con il Giugliano si chiude dopo 45 partite con un bilancio di 13 vittorie, 14 pareggi e 18 sconfitte.

Intanto, si registrano anche le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle espulsioni di Luca Berardocco e Francesco Salvemini. Il centrocampista è stato fermato per tre giornate "perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell’arbitro". Due turni di stop per l’attaccante "perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco".