Il Giugliano e il ds Amodio ancora insieme: rinnovato l'accordo tra le parti

Prima conferma nell'organico del Giugliano in vista del futuro. Il sodalizio gialloblù infatti ha rinnovato l'accordo, già in essere su una base biennale, con il Direttore Sportivo Antonio Amodio per un'ulteriore stagione. Il dirigente, quindi, si lega al club fino a giugno 2025. Una decisione, quella della società napoletana, che va a premiare lo straordinario lavoro svolto dal ds. Le idee e la gestione di Amodio, abbinate all'opera dello staff tecnico e di mister Raffaele Di Napoli, hanno reso il Giugliano una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie C.