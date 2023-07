Il Giugliano si prepara al nuovo campionato: raduno previsto per martedì, scelta la sede del ritiro

Serie C Girone C

Poche ore separano il Giugliano dall'inizio ufficiale della stagione. Il club gialloblù martedì 18 luglio darà il via all'annata sportiva 2023/24. La squadra, infatti, si ritroverà agli ordini di mister Raffaele Di Napoli e del suo staff allo Stadio Alberto De Cristofaro. In seguito il gruppo, si trasferirà dal 30 luglio a Rivisondoli, dove svolgerà una seconda fase di ritiro fino al 13 agosto. Saranno settimane di preparazione per i Tigrotti che si apprestano a vivere il secondo campionato consecutivo in Serie C.