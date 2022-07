Poker di permanenze per il Giugliano: ecco chi resta a disposizione di Di Napoli

Un poker di conferme per il Giugliano. Il club, in avvicinamento al prossimo campionato di Serie C, ha deciso di dare continuità all'esperienza in gialloblù di quattro profili. Si tratta della coppia di difesa Ciro Poziello-Eric Biasiol (come raccontato dalla nostra redazione qualche tempo fa) e dei due centrocampisti Gladestony-Roberto De Rosa. Ecco gli annunci:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Ciro Poziello e Eric Biasiol che ha sottoscritto un accordo su base biennale. Entrambi, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club.

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Gladestony Estevao Paulino da Silva, che ha sottoscritto un accordo su base biennale con opzione per il terzo anno e Roberto De Rosa, che ha firmato un accordo biennale. Entrambi i calciatori, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club".