Giugliano, rebus nuovo allenatore: ecco chi dovrebbe guidare i gialloblu domenica. Turris-Frascatore, c'è l'accordo per il rinnovo

Quattro punti in cinque giornate, due sconfitte consecutive dal risultato pesante e peggior attacco del campionato con appena un gol segnato, al debutto nel derby contro il Sorrento. In casa Giugliano sono stati giorni difficili. Dopo il ko interno con il Latina, che si è aggiunto alla disfatta dell’infrasettimanale sul campo del Picerno, la società ha deciso di esonerare Raffaele Di Napoli e il suo vice Alessandro Tatomir. Il casting delle ultime ore però non ha portato alla fumata bianca per l’annuncio del nuovo mister e, a meno di clamorosi colpi di scena, in panchina contro la Virtus Francavilla dovrebbe andarci Francesco Ascione, collaboratore tecnico ufficializzato lo scorso 23 settembre dalla proprietà gialloblu. Giuglianese doc, Ascione è stato protagonista nella stagione 2021/2022, nel ruolo di allenatore in seconda, della splendida cavalcata che portò i Tigrotti alla vittoria del campionato di Serie D e alla conseguente promozione in Serie C. I colloqui con il successore di Di Napoli, per assegnare quindi il ruolo di guida della prima squadra, dovrebbero slittare alla prossima settimana. Nessuna intesa al momento, diversi profili sondati e una decisione rimandata.

Intanto, la Turris ha raggiunto l’accordo con Paolo Frascatore per il rinnovo. Dall’ipotesi addio in estate alla permanenza con prolungamento contrattuale, il difensore continuerà a difendere i corallini fino al 2025. Queste le sue prime parole dopo la firma: “È stata un’estate particolare per me, turbolenta. Questo però è il calcio, ci sono dinamiche che avvengono e non è stato un momento facile. Sono contento di essere qui, di essere rimasto e di aver rinnovato il contratto. Si sta creando un bel clima in squadra, siamo partiti bene. Non ho avuto modo di avere parola durante l’estate, hanno parlato tutti tranne me. L’unica cosa che posso dire è che il mio impegno non è mai mancato e mai mancherà. La società mi ha espresso fiducia, mi ha sempre parlato di rinnovo. Poi c’è il mister che ha espresso anche lui la sua fiducia nei miei confronti, devo ripagarla sul campo. Voglio dare il mio contributo. Obiettivi? Sono personali e di squadra, voglio aiutare la Turris, lavorando ogni giorno al massimo”.