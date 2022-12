Serie C/Girone C - Longo entra e regala il pareggio alla Turris: con la Viterbese termina 1-1

Il momento non è dei migliori, il periodo è fortemente altalenante e la classifica preoccupa l’ambiente. La Turris di David Di Michele è chiamata a scuotersi dopo una prima parte di stagione sicuramente non positiva. L’obiettivo della squadra corallina è riscattarsi già nelle battute finali della fase d’andata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Rocchi va in scena un vero e proprio scontro salvezza contro la Viterbese.

Buon avvio per i padroni di casa che vanno subito vicini al gol con Volpicelli, protagonista di una traversa colpita al 6’ con un sinistro dal limite. Al 13’ ancora Volpicelli si mette in evidenza con un colpo di testa che chiama in causa Perina. Al 17’ è Acquadro a non trovare lo specchio con un tiro da fuori area. La fase di equilibrio sostanziale è spezzata dal lampo di Polidori che, appena entrato in campo, raccoglie il passaggio di Volpicelli e sblocca il risultato. Al 39’ ancora un tentativo dello scatenato numero 7 che non riesce a colpire bene e fa sfumare l’occasione. I biancorossi non riescono a svegliarsi, ci pensano i gialloblù a sfiorare il raddoppio col secondo legno colpito da Volpicelli. Si va a riposo con la Viterbese avanti e con la Turris costretta a rincorrere. La formazione di Emanuele Pesoli resta in proiezione offensiva e al 54’ si rinnova l’asse tra Volpicelli e Polidori: l’autore del gol non arriva sulla sfera di un soffio. Al 63’ la carta Longo dalla panchina si rivela vincente per Di Michele: il centravanti, sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, approfitta di un rimpallo favorevole e deposita alle spalle di Bisogno. Il match cala d’intensità, ma nel finale la traversa colpita da Finardi e la ribattuta non sfruttata da Acquadro illudono i Corallini. Al triplice fischio è 1-1 tra Viterbese e Turris allo Stadio Rocchi.

Il tabellino

Viterbese (4-3-3): Bisogno, Pavlev, RIcci, Marenco, Semenzato; Andreis (75’ D’Uffizi), Mbaye, Megalaitis; Volpicelli, Marotta (26’ Polidori), Simonelli (8’ Mungo). A disposizione: Chicarella, Fracassini, Santoni, Riggio, Di Cairano, Monteagudo, Manarelli, Aromatario, Rodio, Spolverini, Meola. Allenatore: Pesoli

Turris (4-3-3): Perina, Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa (57’ Vitiello); Gallo, Ardizzone (57’ Longo), Acquadro; Ercolano (75’ Finardi), Maniero (84’ Santaniello), Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Giannone, Di Franco, Hoaudi, Stampete, Aquino. Allenatore: Di Michele

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo

Marcatori: 33’ Polidori (V), 63’ Longo (T)

Ammoniti: Andreis (V), Acquadro (T)