Il Sorrento è uno spettacolo, manita alla Virtus Francavilla. Doppiette per Ravasio e Vitale, in gol anche Scala

Serie C Girone C

Show del Sorrento sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. Con fame e determinazione, la squadra allenata da Vincenzo Maiuri schiaccia gli avversari e conquista la seconda vittoria consecutiva. Sale a tre il numero di risultati utili consecutivi per Blondett e compagni che dominano e amministrano alla Nuovarredo Arena.

L’incontro si sblocca dopo quattordici giri di lancette. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di De Francesco sulla trequarti di destra, Ravasio stacca in piena area e trova il colpo vincente per battere Forte sul palo lontano. I biancazzurri cercano di replicare, ma i costieri sfiorano il raddoppio con Scala. L’estremo difensore di casa è provvidenziale nell’intervento sull’ala rossonera, brava a calciare di prima intenzione. Il raddoppio è nell’aria e arriva dall’angolo seguente al 19’. Dopo un’altra traiettoria di De Francesco, La Monica raccoglie ma colpisce il palo. La difesa resta ferma e Vitale sfrutta l’occasione per insaccare. La truppa dello squalificato Villa si affida a un tuffo di Biondi su cross di Giovinco. Al 25’ Izzillo riapre la contesta: il numero 19 riceve al limite, controlla e fulmina Marcone sul primo palo con il destro. Le speranze pugliesi vengono subito demolite da Vitale che aggancia un lancio dalle retrovie, approfitta di una disattenzione della difesa e con il diagonale firma il tris alla mezz’ora. La frazione iniziale si chiude con un tentativo di Risolo smanacciato da Marcone.

La Virtus Francavilla vuole restare aggrappata alla partita e approccia alla ripresa con un’iniziativa di Artistico: il tiro dell’attaccante al 56’ è debole, nessun problema per l’estremo difensore ospite. Al 59’ Ravasio spreca una buona possibilità su passaggio di Scala, reattivo Forte nella circostanza. Il 22 di casa deve opporsi anche alla botta successiva di La Monica. Al 61’ il Sorrento mette in cassaforte la vittoria. Il capitano innesca Scala che, ad incrociare, trova il varco vincente per superare Forte e siglare il poker campano. Al 66’ Giovinco si incunea in area di rigore e pesca Di Marco con un filtrante, Marcone c’è sulla traiettoria. Artistico si avventa sulla palla, ma il pacchetto arretrato di Maiuri si salva. La partita non ha molto altro da dire, ma per Ravasio non è così. All’83’ i costieri impostano dalle retrovie con Panelli che avanza e appoggia per l’attaccante, il classe 1998 ringrazia e fa manita. Termina così la sfida alla Nuovarredo Arena.

Il tabellino

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo (88’ Carella), Risolo, Macca (57’ Polidori), Biondi (46’ Latagliata); Giovinco (84’ Martina), Artistico (84’ Zuppel). A disp.: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Lo Duca, Yakubiv, Vapore, Enyan, Fekete. All.: Cudazzo (Villa squalificato)

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (87’ Caravaca); Cuccurullo (77’ Messori), De Francesco (87’ Bonavolontà), Vitale; La Monica (71’ Panelli), Ravasio, Scala (87’ Colombini). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Martignago, Petito, Vitiello, Panelli, Kone. All.: Maiuri

Arbitro: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

Marcatori: 14’ Ravasio (S), 19’ Vitale (S), 25’ Izzillo (VF), 30’ Vitale (S), 61’ Scala (S), 83’ Ravasio (S)

Ammoniti: Fusco, Blondett (S)