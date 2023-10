Il Giugliano torna a far punti, pareggio in trasferta contro la Virtus Francavilla: De Sena risponde a Giovinco

Serie C Girone C

La difficile settimana del Giugliano va in archivio con un pareggio nella tana della Virtus Francavilla. Dopo le due sconfitte consecutive e l’esonero di Raffaele Di Napoli, la squadra gialloblu - guidata dal collaboratore tecnico Francesco Ascione - torna a far punti in trasferta: la rete di De Sena risponde all’iniziale vantaggio di Giovinco.

La partita si apre subito con uno spunto interessante per i padroni di casa. Artistico si assicura il possesso dopo un errore in disimpegno di Berman, salta Russo e calcia a lato. La reazione dei tigrotti è affidata alla punizione di Ciuferri, la sfera arriva dalle parti di Rondinella che colpisce di testa ma non inquadra. Al 13’ è Giovinco a mettersi in mostra con una conclusione che risulta imprecisa, mentre al 25’ ancora il numero 90 cerca di impensierire la retroguardia gialloblu, questa volta con un tiro neutralizzato da Russo. L’intensità dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti e al 27’ Artistico crea apprensione alla difesa campana, poi è Scognamiglio a dover intervenire per evitare guai. Al 39’ un missile di Izzillo si alza sopra la traversa; sul capovolgimento di fronte, è di nuovo Ciuferri a chiamare in causa il pacchetto arretrato biancazzurro. Al tramonto della frazione iniziale Giovinco sblocca la gara con una punizione pregevole e costringe il Giugliano ad inseguire.

Al rientro in campo, mister Ascione si gioca subito la carta Bernardotto per dare maggiore sostanza al reparto offensivo. Al 47’ tuttavia è la Virtus Francavilla a costruire l’occasione in apertura con De Marino. Al 52’ pugliesi ancora pericolosi: traversone di Giovinco dalla destra e colpo di testa di Artistico, con Russo che si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, il guardiano napoletano deve opporsi al tentativo di Monteagudo. Al 64’ ci pensa De Sena, con un piazzato, a trovare il pareggio: parabola che supera la barriera e si insacca alle spalle di Forte. Il gol galvanizza i tigrotti, Bernardotto manca però la girata vincente in piena area al 66’. Gli inserimenti di Oviszach e Labriola, al posto di Rondinella e Sorrentino, riportano il tecnico al classico 3-5-2. Al 73’ si rinnova il duello tra Artistico e Russo, il numero 1 risponde presente. Non accade altro nel finale, la partita alla Nuovarredo Arena si chiude sul punteggio di 1-1.

Il tabellino

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Forte; Accardi (79’ Gavazzi), De Marino, Monteaguido; Di Marco (82’ Carella), Izzillo, Fornito (58’ Risolo), Biondi; Macca, Giovinco (79’ Zuppel); Artistico (82’ Polidori). All.: Alberto Villa

Giugliano (3-4-1-2): Russo; Berman, Scognamiglio, Caldore; Rondinella (57’ Oviszach), Vogiatzis, Gladestony, Yabre (78’ Di Dio); Ciuferri; De Sena (78’ Stabile), Sorrentino (70’ Labriola). All.: Francesco Ascione

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Marcatori: 45’ Giovinco (VF), 64’ De Sena (G)