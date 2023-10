Scivolone Turris, è il terzo consecutivo in campionato: la Virtus Francavilla sbanca il Liguori

Serie C Girone C

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Turris, la Virtus Francavilla espugna lo stadio Liguori con tre gol. Pochi dubbi nella formazione di partenza di Bruno Caneo, confermato l’undici di riferimento. Soltanto una modifica per il tecnico di Alghero che sposta Frascatore sulla corsia mancina, con Esempio in difesa.

La cronaca si apre con un tentativo in avvio da parte degli ospiti. Colpo di testa di Biondi sugli sviluppi di un calcio piazzato, la sfera si perde sul fondo. Meglio i biancazzurri nella fase iniziale della gara, la squadra di Villa trova anche il vantaggio al 10’ con Artistico che controlla in area e insacca alle spalle di Pagno con un rasoterra. La reazione dei corallini non si fa attendere con un’incornata di Frascatore su un traversone di Giannone al 16’, poi tre minuti più tardi è Scaccabarozzi a provarci con una conclusione dal limite. Al 25’ errore di Franco e azione di ripartenza dei pugliesi, Artistico si mette ancora in evidenza ma la traiettoria è alta. Qualche imprecisione di troppo per i padroni di casa che rischiano anche alla mezz’ora, Esempio è provvidenziale in chiusura sul diagonale del numero 9. Poco altro al tramonto della frazione iniziale, Pagno deve disinnescare un’iniziativa di Giovinco da ottima mattonella.

In avvio di secondo tempo, la Turris si fa vedere sulla trequarti della Virtus Francavilla con un tiro debole di Franco. Al 52’ pasticcio di Miceli che sbaglia completamente il retropassaggio verso Pagno, Artistico ringrazia e raddoppia. Caneo prova ad affidarsi a De Felice e D’Auria, proprio i nuovi entrati tentano di sorprendere Forte: l’estremo difensore è attento e neutralizza senza troppe difficoltà. Al 72’ altro brivido portato avanti dai biancazzurri, questa volta è Giovinco da piazzato a sporcare i guantoni di Pagno. Due minuti più tardi, sul versante opposto, Esempio si ritrova in possesso della sfera, ma da posizione invitante non inquadra. A dieci dal novantesimo Biondi sfiora il tris, ma all’81’ Giannone - complice una deviazione - accorcia con una conclusione vincente. Speranze di riaprire la contesa subito spente dalla Virtus Francavilla che sigla il tris all’86’ con Polidori su assist di Artistico (possesso perso da Cum).

Il tabellino

Turris (3-4-3): Pagno; Cocetta, Miceli, Esempio; Cum, Scaccabarozzi (75’ Matera), Franco, Frascatore (75’ Burgio); Giannone, Maniero (60’ De Felice), Nocerino (60’ D'Auria). A disp.: Iuliano, Fasolino, Guida, Maestrelli, Pavone, Primicile, Musumeci, Onda, D'Alessio, Pugliese. All.: Caneo

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi (79’ Gavazzi), De Marino, Monteagudo; Di Marco, Izzillo (83’ Latagliata), Risolo, Macca (79’ Lo Duca), Biondi; Giovinco (83’ Polidori), Artistico (92’ Vapore). A disp.: Carretta, Lucatelli, Carella, Yakubiv, Konduah. All.: Villa

Arbitro: Diop della sezione di Treviglio

Marcatori: 10’ Artistico (VF), 52’ Artistico (VF), 81’ Giannone (T), 86’ Polidori (VF)

Ammoniti: Giannone (T), Accardi, Risolo (VF)