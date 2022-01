Serie C/Girone C - Turris incontenibile, crollo Vibonese: Tascone e Leonetti in rete

Occasione casalinga da non farsi sfuggire. Vincere per superare l'ennesima asticella della stagione e dimostrare di essere ormai una squadra matura. La Turris di Bruno Caneo, dopo la vittoria di misura sul campo Picerno, cerca conferme nell'impegno interno contro la Vibonese. Un'opportunità ghiotta all'Amerigo Liguori senza sottovalutare la qualità e la volontà di rivalsa degli ospiti.

È una partita che si sblocca subito. Al pronti via, infatti, i biancorossi conquistano un calcio di rigore. Varutti macina i primi metri sulla corsia e mette al centro per la sorpresa Longo. L'attaccante, steso da Marson, guadagna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Tascone, col pesante compito di sostituire lo specialista Giannone. Il centrocampista non fallisce la chance e porta avanti i padroni di casa. Al 9' Pavone sfiora la rete con una conclusione dal limite che si spegne sul fondo. Passa un minuto e Bordo impegna Marson con un tiro-cross. Al 23' Leonetti corteggia la rete, cinque giri di cronometro dopo Marson si oppone all'incornata di Longo. Al 34' c'è il raddoppio locale: Leonetti si fa trovare pronto all'appuntamento e sigla il 2-0. I rossoblù si scuotono e si affacciano in attacco con Baffo e Spina. Ad avvio ripresa succede ben poco, al 52' Leonetti pesca Longo che non trova la porta. Al 61' Bordo colpisce la traversa con una giocata da mattonella defilata, al 74' Zampa disegna una parabola leggermente larga. Un minuto dopo, il direttore di gara annulla un gol agli ospiti per fuorigioco. Tra il 77' e il 78' doppia occasione, una per parte: Ngom e Bordo non riescono a modificare ulteriormente il punteggio. Al triplice fischio si concretizza il successo della Turris sulla Vibonese.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (74' Di Nunzio), Esempio; Ghislandi, Tascone (65' Zampa), Bordo, Varutti (74' Nunziante); Pavone, Longo (84' Giannone), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Iglio, Santaniello, Nocerino. Allenatore: Caneo

Vibonese (3-5-2): Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi (88' Alvaro), Basso, Cattaneo, Gelonese (60' Bellini), Grillo (71' Blaze); Volpe, Spina (71' Ngom). A disposizione: Mengoni, Mahrous, Spanò, De Marco, Punturiero. Allenatore:D’Agostino

Arbitro: Fiero di Pistoia

Marcatori: 5' rig. Tascone (T), 34' Leonetti (T)

Ammoniti: Carosso, Gelonese, Pavone, Cattaneo, Esempio, Corsi