Serie C/Girone C - Turris, harakiri al Liguori: il Taranto vince in rimonta

Serie C Girone C

La mancata possibilità di potersi confermare al secondo posto a causa del pareggio nel derby del Marcello Torre di Pagani. Per la Turris di Bruno Caneo c’è l’occasione Taranto allo Stadio Amerigo Liguori. I Corallini, strappato il punto contro gli azzurrostellati, mirano a scavalcare l’Avellino, vittorioso in quel di Campobasso. A Torre del Greco approda una formazione ostica e convinta delle potenzialità in organico.

Il primo sussulto della frazione iniziale è dei pugliesi. Santarpia anticipa Ghislandi e libera un tiro ad incrociare che colpisce il palo esterno alla sinistra di Perina. La replica dei biancorossi è immediata con una conclusione insidiosa di Giannone. Al 6’ Santarpia prova a coordinarsi da buona posizione, ma calcia male e il pallone finisce sul fondo. Tre giri di lancette dopo è Marsili a rendersi pericoloso con un bolide dalla distanza. Al quarto d’ora Franco serve Santaniello, l’attaccante colpisce di testa: l’impatto è impreciso. Al 19’ la Turris sblocca il risultato. I Corallini recuperano la sfera e si portano in vantaggio con Tascone, decisiva la deviazione di Zullo. Al 24’ Giannone impegna Chiorra da fuori. Alla mezz’ora l’autore del gol locale ristabilisce la parità con l’autorete nel tentativo di sventare una minaccia. Nel finale di frazione, Perina risponde alla girata di Saraniti.

L'avvio della ripresa è favorevole al Taranto che si proietta in avanti col controbalzo di De Maria, rivelatosi largo, e con l'incornata a botta sicura di Saraniti, salvata da Esempio. Al 50' Di Nunzio colpisce la traversa e Tascone spedisce fuori in acrobazia. Al 56' autentico miracolo di Perina sulla zampata ravvicinata di Giovinco. I campani tengono alto il baricentro e si rendono insidiosi con Tascone e con un controllo non riuscito a Leonetti. Al 72' Saraniti, in contropiede, vince il duello con la difesa di Caneo e batte Perina per il raddoppio pugliese. All'85' la truppa di casa riequilibra, ma il direttore di gara Fontani di Siena annulla la rete di Sartore per tocco di braccio di Longo. Al triplice fischio, il Taranto espugna il rettangolo verde del Liguori.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Tascone (84' Bordo), Franco, Varutti (84' Bordo); Giannone (88' Pavone), Santaniello, Leonetti (78' Sartore). A disposizione: Abagnale, Loreto, Zanoni, Lorenzini, Finardi, Palmucci, Iglio, Nocerino. Allenatore: Caneo

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo (74' Bellocq), Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri (88' Labriola); Mastromonaco, Giovinco, Santarpia (65' Falcone); Saraniti (74' Barone). A disposizione: Antonino, Zecchino, Pacilli, Ghisleni, Cannavaro, Italeng. Allenatore: Laterza

Arbitro: Federico Fontani di Siena

Assistenti: Stefano Galimberti di Seregno e Davide Conti di Seregno

Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo

Marcatori: 19' Tascone (TUR), 30' aut. Tascone (TAR), 72' Saraniti (TAR)

Ammoniti: Leonetti, Di Nunzio Caneo (TUR), Versienti, Marsili, Zullo, Barone, Giovinco (TAR)