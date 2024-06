Turris, Sorrento e Giugliano ai nastri di partenza della nuova Serie C: ecco le date

Serie C Girone C

Saranno tre le rappresentati napoletane nel prossimo campionato di Serie C. Con la promozione della Juve Stabia in Serie B, toccherà alle altre squadre di provincia affrontare la competizione di Lega Pro. Ci sarà la Turris con un nuovo corso societario, il Giugliano che riparte dalle certezze e il Sorrento deciso a confermarsi. Resta invariato il numero delle formazioni campane che parteciperanno al torneo (7, ndr): alle big Benevento ed Avellino si aggiungono la rinnovata Casertana e la neopromossa Cavese.

La nuova stagione prenderà il via l’11 agosto con il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, il 18 agosto invece si giocherà il Secondo Turno. Il campionato inizierà domenica 25 agosto e si fermerà il 29 dicembre per la consueta sosta natalizia. Saranno tre i turni infrasettimanali, tutti da determinare nel corso dell’anno. L’ultima giornata invece andrà in scena domenica 27 aprile 2025.