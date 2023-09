La Turris supera il Sorrento, show al Liguori: Caneo resta in vetta, Maiuri ancora a secco di vittorie

La Turris fa tre su tre, si prende altri tre punti e resta in testa alla classifica a punteggio pieno: Bruno Caneo festeggia ancora. Al Sorrento non basta una grande prestazione, il gruppo di Vincenzo Maiuri torna a casa senza bottino. Pochi dubbi di formazione per i padroni di casa che devono fare a meno di Franco, il metronomo è costretto ad accomodarsi in panchina per un problema alla caviglia. Tutto confermato poi per i corallini, così come non ci sono novità per i costieri che si affidano allo stesso undici di partenza dell’uscita precedente.

Buon avvio per gli ospiti che si affacciano dalle parti del rientrante Fasolino, il controbalzo tentato da De Francesco chiama subito in causa l’estremo difensore. Meglio i rossoneri all’inizio del match con Blondett che va vicinissimo al gol, il suo colpo di testa sugli sviluppi di una punizione trova la risposta del portiere locale. All’11’ il centrale di Maiuri deve intervenire per evitare guai sul passaggio teso di Cum alla ricerca di Maniero. Al quarto d’ora, il Sorrento passa in vantaggio. Martignago si ritaglia lo spazio a destra e mette al centro, Vitale arriva in inserimento e spedisce nello specchio da pochi metri al 16’. Passano sei minuti e la Turris acciuffa il pareggio con Nocerino, bravo a piazzare la zampata sulla sponda di Maniero. La rete del classe 2004 esalta le giocate dei calciatori in maglia corallina: al 26’ Giannone (alla presenza numero 100) e al 31’ Nocerino non trovano il bersaglio. Al 41’ gli uomini di Maiuri si riportano avanti con La Monica - al secondo centro consecutivo - che corregge un’iniziativa di Petito e batte Fasolino. In pieno recupero, dopo una manovra insistita, Scaccabarozzi timbra il cartellino e manda le squadre al riposo sul 2-2.

Il ritmo della ripresa è più basso, ma il Sorrento crea sempre qualche difficoltà alla Turris sulle corsie. Al 55’, su un corner calciato da Scaccabarozzi, Frascatore stacca ma è impreciso. Tre giri di lancette più tardi, Scaccabarozzi indossa l’abito del bomber: il centrocampista fa partire un missile da fuori area, Marcone deve raccogliere il pallone dalla porta. Al 62’ Frascatore, già ammonito, commetta fallo su Badje: doppio giallo e inferiorità numerica per i padroni di casa. L’episodio rivitalizza gli ospiti che spaventano il pacchetto arretrato degli avversari con un calcio piazzato al 64’. Al 67’ Todisco serve La Monica che, da posizione invitante, manda fuori. Stesso esito all’84’ per il numero 4 che entra in area e tenta la conclusione angolata. Nelle fasi conclusive dell’incontro, la Turris si riporta in zona avanzata e tiene il pallone distante dalla porta di Fasolino. All’85’ c’è da segnalare un tentativo di Cum con un traversone insidioso, complice una deviazione. L’ultima fiammata del derby porta la firma di Martignago, il centravanti non trova il bersaglio da distanza ravvicinata. Dopo quattro minuti di recupero, Caneo esulta e Maiuri deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria.