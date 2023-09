Primo stop per la Turris, il Picerno sbanca il Liguori: decide la tripletta di Murano

Primo stop in campionato per la Turris, allo stadio Liguori passa il Picerno nel segno di Murano. L’attaccante, con una tripletta, ferma la corsa degli uomini di Bruno Caneo e regala altri tre punti alla sua squadra: i rossoblu agganciano proprio i corallini a quota 10 punti in classifica. Cambi nell’undici rispetto alla partita di Messina. C’è il ritorno di Frascatore in difesa e di Franco a centrocampo, il tridente d’attacco è composto da Giannone, Maniero e Nocerino.

Alla prima occasione, gli ospiti passano in vantaggio al 4’: su un traversone dalla zona laterale da parte di Novella, dopo una manovra insistita, Murano si fa trovare pronto e con l’incornata insacca alle spalle di Fasolino. I padroni di casa non ci stanno e pareggiano subito. È il 9’ quando Cocetta, su un cross di Cum, stacca e impatta di testa: sfera nel sacco, con Merelli battuto. La gara è frizzante, gli uomini di Caneo prendono coraggio e sfiorano il raddoppio in due occasioni. Al 19’ con un pallonetto di Contessa e al 21’ con un’acrobazia mancata di Nocerino in piena area. Sul capovolgimento di fronte, pericolo rossoblu con uno stacco di De Cristofaro che fa tremare i presenti al Liguori. Al 24’ Maniero riceve dopo un’iniziativa di Nocerino e tira, la mira è da dimenticare. Il Picerno resta in proiezione offensiva e al 36’ si riporta avanti nel punteggio. Vitali intercetta l’apertura di Scaccabarozzi e serve Murano che ringrazia e supera Fasolino con il tocco sotto. La nuova reazione della Turris non c’è, la compagine di Longo si affaccia ulteriormente in attacco con Albadoro al 40’. Rischi nel finale per Fasolino e Contessa, il risultato non cambia. Lo spartito resta identico nella ripresa, con la conclusione di De Cristofaro dal limite dell’area, la traiettoria si alza sopra la traversa. Al 64’ Miceli è prodigioso su Vitali, vicino al tris: il difensore salva a due passi dalla linea di porta. La terza marcatura del Picerno è nell’aria e si concretizza al 68’ con Murano che elude l’intervento di Cocetta e infila Fasolino. Tripletta per l’ex attaccante dell’Avellino, in serata di grazia. I corallini non riescono a rientrare in partita, gli avversari amministrano e si assicurano il successo al triplice fischio.