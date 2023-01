Serie C/Girone C - Turris al cardiopalma, Picerno acciuffato nel finale: Leonetti risponde a Golfo

Un pareggio al cardiopalma per la Turris che acciuffa il Picerno nelle battute conclusive della partita. Terzo pari consecutivo per mister Gaetano Fontana che deve ancora rimandare l’appuntamento col successo dal suo arrivo sulla panchina campana. Non c’è Manzi nel pacchetto arretrato dei Corallini, il calciatore va in tribuna per problemi fisici e resta coinvolto dalle numerose voci di mercato. Debutto per Guida nel tridente con Maniero ed Ercolano, Vitiello completa il reparto arretrato. Si vedono Franco e Maldonado, assieme al solito Haoudi, dal primo minuto in mediana.

Meglio gli ospiti all’avvio con una prima conclusione errata di Novella al 3’ e con un tiro ravvicinato di Santarcangelo che impegna Perina. La conduzione della compagine di Longo mette in difficoltà i biancorossi nei minuti iniziali, gli uomini di Fontana non riescono a costruire dalle retrovie. I palleggiatori a centrocampo tentano di innescare gli interpreti offensivi, ma il pacchetto difensivo rossoblu fa buona guardia. Il Picerno resta in proiezione offensiva e si rende pericoloso con due battute dalla bandierina. Al 27’ Albertazzi blocca in due tempi la botta dalla distanza di Maniero, il centravanti cerca di svegliare i suoi dopo una prima parte non esaltante. Al 31’ chance per Guerra che si ritaglia un’iniziativa personale dal limite, la sfera si perde di poco fuori. Al 35’ Haoudi dal limite non trova lo specchio, nel finale di frazione Maniero non inquadra con uno stacco ravvicinato sugli sviluppi di un corner. Si chiude così il primo tempo.

Ad inizio secondo tempo, Franco fa registrare la prima opportunità con un tiro a giro da buona posizione, la palla termina sul fondo. Stesso esito, al 50’, per Contessa su assistenza di Vitiello. La sfida non si sblocca, al 70’ rasoiata di Contessa dalla distanza, Albertazzi si rifugia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo, Di Nunzio non impatta nel migliore dei modi. Sul capovolgimento, Perina è strepitoso su Golfo e Ferrani. Al 74’ il Picerno passa in vantaggio su errore di Gallo: Emmausso serve Golfo, diagonale vincente e Perina battuto. All’84’ la traversa nega la gioia a Maniero su passaggio di Guida, sul ribaltamento Perina è provvidenziale su Diop. All’89’ zampata di Leonetti che salva la Turris: pareggio in extremis per i Corallini che evitano il ko interno. Al triplice fischio è 1-1 col Picerno.