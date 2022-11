Serie C/Girone C - Turris smarrita e delusione al triplice fischio: il Pescara sbanca il Liguori

Serie C Girone C

Posticipo della quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, allo Stadio Amerigo Liguori si gioca il match tra la Turris e il Pescara. La squadra ereditata da David Di Michele sta vivendo un periodo difficile, confermando il trend partito nelle fasi conclusive dell’esperienza di Padalino. La stagione dei Corallini è iniziata in maniera complicata e sta proseguendo su una strada tortuosa. A confermare il momento delicato è soprattutto la classifica, con i biancorossi finiti nella parte bassa e a meno uno dalla zona playout.

La partenza dei padroni di casa è buona, nonostante il ko di Santaniello nel riscaldamento che costringe Di Michele a giocarsi la carta Longo. Al 10’, su una palla persa dagli ospiti, Leonetti scappa verso l’area e insacca: l’arbitro annulla per irregolarità su segnalazione dell’assistente, ma la panchina campana non è convinta. Al quarto d’ora è Boben a compiere gli straordinari proprio su Longo, mentre al 20’ si alza il baricentro dei biancazzurri con un colpo di testa dello stesso Boben sugli sviluppi di un angolo ma Perina si oppone. Sul corner successivo, Brosco stacca e anticipa Boccia: impatto perfetto e sfera in rete. Al 24’ è Vergani a divorarsi il raddoppio da distanza ravvicinata. Al 35’ Haoudi non sfrutta una situazione interessante, al 43’ Taugourdeau chiama in causa l’estremo difensore e poco dopo manda alto. Si chiude così il primo tempo.

Il secondo tempo si apre con una giocata ad incrociare di Cuppone, ma Perina non corre particolari rischi. La Turris prova a scuotersi con le palle inattive, ma il Pescara legge le traiettorie e non concede varchi ai napoletani. Al 64’ la formazione ospite trova anche il raddoppio con Mora che calcia da piazzato e beffa il guardiano locale, tutt’altro che incolpevole nella circostanza. La replica dei biancorossi è una punizione imprecisa di Taugourdeau. I Corallini cercano di costruire azioni, soprattutto personali con Giannone e Vitiello: il risultato però non cambia. All’84’ Frascatore sfiora la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Allo scadere, l’autogol di Cuppone riapre la contesa, ma sul ribaltamento di fronte Gyabuaa cala il tris con una conclusione vincente. L’ultimo lampo della partita è di Ercolano che accorcia nuovamente. Il tempo sul cronometro scivola via, al triplice fischio si concretizza la settima sconfitta in campionato per la Turris e la quinta nelle ultime sei disputate in campionato. Prosegue la crisi di risultati per il club di Colantonio.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa (83’ Ercolano); Gallo, Taugourdeau (71’ Vitiello), Haoudi (67’ Acquadro); Giannone, Longo (67’ Maniero), Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Ardizzone, Primicile, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino. Allenatore: Di Michele

Pescara (4-3-2-1): Sommariva; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani (71’ De Marino); Aloi (60’ Tupta), Kraja, Mora; Cuppone, Kolaj (60’ Gyabuaa); Vergani (71’ Lescano). A disposizione: D'Aniello, Palmiero, Delle Monache, D'Aloia, Crecco, Ingrosso, Saccani, Germinario. Allenatore: Colombo

Arbitro: Saia di Palermo

Marcatori: 21’ Brosco (P), 64’ Mora (P), 90’ aut. Cuppone (T), 93’ Gyabuaa (P), 94’ Ercolano (T)

Ammoniti: Leonetti, Manzi (T), Milani, Mora (P)