Serie C/Girone C - La Turris doma il Palermo al Liguori: Santaniello, Leonetti e Pavone decidono la sfida

Serie C Girone C

La nona giornata del Girone C del campionato di Serie C riserva il match tra Turris e Palermo. I biancorossi allenati da Bruno Caneo sono reduci dal ko contro il Bari, i rosanero cercano punti in trasferta in quel del Liguori. I novanta minuti a Torre del Greco regalano emozioni e ribaltamenti, la brigata corallina ci crede e vince.

Una partenza che, tuttavia, evidenzia la manovra offensiva dei siciliani. La squadra di Giacomo Filippi si affaccia in zona d'attacco con Floriano che, servito da Odjer in profondità, prova il tocco sotto con Perina in uscita: il pallone si spegne fuori. Tocca poi a Fella impegnare l'estremo difensore locale, sul versante opposto sono Giannone e Santaniello a creare i primi pericoli a Pelagotti. Al 21' Doda ci prova di testa, Varutti è provvidenziale a salvare sulla linea. La Turris alza il baricentro e sblocca con una conclusione di Franco deviata da Santaniello: l'attaccante parte da posizione di offside e il direttore di gara annulla. Al 30' Giannone spreca un rigore procurato da Santaniello, il numero 10 si fa disinnescare dal portiere. Sei minuti dopo, i campani sbloccano con l'ex Avellino che approfitta dell'assist di Franco per portare Caneo in vantaggio. Nel finale di primo tempo, Leonetti - servito da Tascone - calcia e raddoppia.

Il Palermo rientra in campo con qualche modifica alla formazione, ma è sempre la Turris a creare problemi con Santaniello che va in gol al 57'. L'arbitro Giaccaglia di Jesi ferma l'azione per posizione di fuorigioco. I rosanero cercano di essere intraprendenti in avanti con Brunori e con il neo-entrato Silipo: il reparto arretrato di Caneo è attento. A metà ripresa, Franco sciupa il clamoroso tris sbagliando un altro rigore assegnato. Conclusione alta e distante dalla porta. Al 75' Silipo è fermato dal legno superiore della porta dagli sviluppi di un calcio piazzato e spizzato con la testa. Sul capovolgimento di fronte, Tascone si divora il tris. Il 3-0 si concretizza nelle battute conclusive con la rovesciata di Pavone.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti (82' Loreto); Giannone (82' Pavone), Santaniello (82' Longo), Leonetti (65' Bordo). A disposizione: Abagnale, Giofré, Sartore, Zanoni, Palmucci, Iglio, D’Oriano, Finardi. Allenatore: Caneo

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini (58' Luperini), Perrotta; Doda, De Rose (73' Corona), Odjer (46' Dall'Oglio), Giron; Fella (54' Soleri), Floriano (54' Silipo); Brunori. A disposizione: Massolo, Marong, Mannina. Allenatore: Filippi

Arbitro: Giaccaglia (Jesi)

Marcatori: 36' Santaniello (T), 45' Leonetti (T), 91' Pavone (T)

Ammoniti: Esempio, Tascone, Pavone (T), Odjer, Lancini, Fella, Dall'Oglio (P)