Serie C/Girone C - Turris, sei nella storia: quattro reti alla Paganese e playoff raggiunti

Serie C Girone C

Missione playoff andata a buon fine. La Turris spazza via la Paganese nel derby dello Stadio Amerigo Liguori e festeggia uno storico traguardo. Poker dei biancorossi che staccano il pass per gli spareggi d'alta classifica: uniche note stonate della giornata sono le reti incassate. La squadra di Bruno Caneo supera l'esame e si aggiudica i tre punti in palio.

Avvio straordinario dei Corallini che si affidano all'uomo più in forma del momento. Al 9' ci prova Leonetti con la testa, la traiettoria disegnata si spegne sul fondo alla destra di Avogadri. L'intensità non è alta, il ritmo è blando e sono poche le azioni da segnalare ad inizio gara. Al 29' spavento per i padroni di casa, Zanini libera un mancino leggermente largo. Sul capovolgimento di fronte, Giannone impegna Avogadri. I salernitani si appoggiano alla rapidità di Guadagni che chiama in causa Perina. Al 37' si stappa il match. Leonetti riceve da Bordo, calcia e batte l'estremo difensore con un diagonale perfetto. Nel finale di frazione, Santaniello raddoppia approfittando di una disattenzione degli avversari. La Paganese non ci sta e nella ripresa accorcia nel punteggio col rigore di Tommasini. La Turris accusa il colpo e, pochi secondi dopo, incassa la seconda marcatura dell'attaccante di Raffaele Di Napoli. Al 54' Leonetti scuote i suoi con una giocata personale, ma soltanto undici giri di cronometro dopo il numero 11 sigla la doppietta e cala il tris su sponda di Santaniello. Nel recupero, Leonetti sale ancora in cattedra e chiude i giochi: tripletta e poker per una domenica da incorniciare.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (61' Ghislandi), Esempio; Varutti, Bordo (90′ Finardi), Franco, Loreto; Giannone, Santaniello (74′ Zampa), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Sbraga, Zampa, Zanoni, Longo, Iglio, D’Oriano, Nocerino, Pavone, Nunziante, Finardi. Allenatore: Caneo

Paganese (4-3-3): Avogadri; Scanagatta, Schiavino, De Santis, Brogni; Martorelli, Bensaja, Zanini; Guadagni (46′ Celesia), Tommasini, Iannone (66′ Konate). A disposizione: Baiocco, Pellecchia, Konate, Tissone, Del Regno. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Nicolini di Brescia

Marcatori: 37′ Leonetti (T), 40′ Santaniello (T), 48′ rig. Tommasini (P), 49′ Tommasini (P), 65′ Leonetti (T), 92′ Leonetti (T)

Ammoniti: Giannone, Franco (T), Scanagatta (P)