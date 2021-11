Serie C/Girone C - La Turris si impone sul Monterosi: tris dei Corallini in trasferta

Serie C Girone C

Il successo nel derby per riprendere la corsa in classifica e guardare con ambizione alle zone nobili. La Turris di Bruno Caneo, archiviata la prestazione cinica sfoggiata contro la Juve Stabia, si proietta all'impegno in esterna col Monterosi. I neopromossi, insidiosi e sempre ostici da affrontare, vanno alla ricerca del bottino pieno per uscire dalla fascia critica e spingersi verso il centro della graduatoria.

Partenza determinata per i padroni di casa che si affacciano in avanti con un inserimento di Di Paolantonio: il colpo di testa, impreciso, termina di poco sul fondo. Il team torrese non resta a guardare e risponde con una giocata acrobatica di Santaniello che impegna seriamente Alia. È provvidenziale l'estremo difensore che allontana la minaccia con un riflesso. Al 18' l'ex Avellino trova la via del gol. Ripartenza della Turris che sfrutta un errore di posizionamento del Monterosi: il centravanti supera il portiere avversario e sigla il vantaggio campano. La squadra locale cerca di mettere in affanno la retroguardia ospite, Perina si supera su Polidori e Verde. Al 43' Di Paolantonio sfiora il pareggio. Nel finale di frazione ancora i guantoni del guardiano corallino salvano il risultato su un calcio di rigore di Polidori: sulla ribattuta Piroli fallisce il tap-in.

Avvio di secondo tempo più intraprendente per la brigata di Caneo che va vicino al raddoppio con un bolide di Sartore, su suggerimento di Giannone, che si stampa sul legno alto della porta in seguito a una deviazione decisiva di Alia. Al 52' Leonetti sradica la sfera a Tartaglia e viene steso da Mbende in area: dal dischetto si presenta lo specialista Giannone che non sbaglia e timbra il raddoppio. La truppa di D’Antoni ha due occasioni interessanti da punizione, le conclusioni dal limite si infrangono sulla barriera. I campani hanno la chance per segnare ancora, ma Leonetti - attorno al 66' - non riesce a battare Alia. Il tornante biancorosso al 72' cala il tris: incornata su assist di Bordo e vittoria in ghiaccio. All'82' il Monterosi accorcia con il subentrato Caon. Succede poco o nulla nelle battute conclusive, la Turris si impone e conquista tre punti preziosi.

Il tabellino

Monterosi (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia (73' Polito); Verde, Franchini, Buono (53' Caon), Di Paolantonio, Cancellieri; Buglio (83' Sdaigui), Polidori. A disposizione: Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile. Allenatore: D’Antoni

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone (92' D'Oriano), Loreto (92' Varutti); Giannone (73' Pavone), Santaniello (46' Leonetti), Sartore (57' Di Nunzio). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio. Allenatore: Caneo

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 18' Santaniello (T), 53' rig. Giannone (T), 72' Leonetti (T), 82' Caon (M)

Ammoniti: Tascone, Buono, Perina, Lorenzini, Buglio

Espulso: Mbende al 46'st per somma di ammonizioni