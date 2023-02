Serie C/Girone C - Turris vittoriosa, Monterosi steso al Liguori: Ruffo Luci e Maniero per il ritrovato successo corallino

La Turris di Gaetano Fontana torna in campo dopo due sconfitte consecutive, la squadra napoletana è chiamata a far punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica deficitaria. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco arriva il Monterosi nello scontro diretto per la permanenza nella categoria. Il tecnico corallino rinuncia al minutaggio e si affida agli esperti per provare a raccogliere un risultato utile. C’è Ruffo Luci in mezzo al campo, out Maldonado. Esordio interno per Rizzo, confermato Acquadro in mediana. Ok Giannone dall’inizio, si ricompone il tridente con Maniero e Leonetti. Subito avanti la compagine biancorossa con un cross tagliato di Giannone, poi la prima gioia di Ruffo Luci con la nuova casacca: il neo-arrivato sfrutta il filtrante di Giannone e infila alle spalle di Forte. Al quarto d’ora doppia opportunità per gli ospiti: Perina è prodigioso su Carlini, tocca a Lipani spedire fuori con l’incornata su passaggio dalla sinistra. Al 26’ gli uomini di Menichini si rendono pericolosi con Della Pietra che calcia di prima intenzione dall’interno dell’area, il pallone si spegno a lato della porta. Il Monterosi ci prova ancora con una punizione di Parlati: Perina blocca in due tempi. La Turris non riesce ad uscire e al 39’ gli ospiti chiamano in causa il portiere locale con un rasoterra velenoso di Parlati. All’intervallo resiste il minimo vantaggio degli uomini di Fontana. Nel corso della ripresa, non cambia lo spartito. Eppure, la chance più interessante è per i Corallini: missile di Leonetti dal limite e traversa piena a negare la gioia del raddoppio al 60’. Quattro giri di lancette più tardi, nel momento favorevole per la truppa di casa, Contessa calcia da lontano ma l’idea è da dimenticare. Al 71’ i biancorossi raddoppiano: su un rasoterra di Zampa, sporcato da Leonetti, Maniero si fa trovare pronto e corregge in rete. Nella circostanza, espulso mister Menichini per eccessive proteste. Nelle battute conclusive, la Turris gestisce e mette in ghiaccio la vittoria: da annotare due buone occasioni sciupate da Leonetti all’86’. Monterosi battuto al Liguori, il club di Torre del Greco ritrova i tre punti in campionato.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Rizzo, Miceli, Di Nunzio, Contessa; Luci (59’ Zampa), Franco (59’ Maldonado), Acquadro (82’ Boccia); Giannone, Maniero, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Taugourdeau, Ercolano, Guida, Longo. Allenatore: Coraggio (Fontana squalificato)

Monterosi (4-3-1-2): Forte; Giordani (72’ Bittante), Mbende, Borri, Tartaglia; Parlati (80’ Vitali), Santoro (65’ Gasperi), Lipani (65’ Di Paolantonio); Carlini; Tonin, Della Pietra (65’ Costantino). A disposizione: Alia, Moretti, Verde, Tolomello, Di Renzo. Allenatore: Menichini

Arbitro: Di Graci di Como

Marcatori: 5’ Ruffo Luci (T), 71’ Maniero (T)

Ammoniti: Lipani, Contessa, Maniero, Santoro, Giordani, Mbende.