Serie C/Girone C - Disfatta interna per la Turris: successo all'inglese per il Monterosi. Espulsi Bordo e Pavone

Soffermarsi sugli errori, dimenticare quanto accaduto in trasferta e riprendere la marcia in campionato. La Turris di Bruno Caneo, accantonata la deludente sconfitta nel derby contro la Juve Stabia, è chiamata a ripartire col turno infrasettimanale. Nella sfida valida per al trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, i Corallini affrontano il Monterosi di Leonardo Menichini allo Stadio Amerigo Liguori. Un appuntamento da non sottovalutare contro una squadra avversaria intenzionata a raccogliere punti utili in chiave salvezza.

Incontro che si inaugura con ritmi bassi e fasi di studio tra le compagini sul manto erboso. L'equilibrio è spezzato dagli ospiti al 6'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Parlati colpisce di testa e impegna Perina. Sulla respinta, il centrocampista si fa trovare pronto e deposita il pallone nel sacco. I padroni di casa accusano lo svantaggio e Adamo si affaccia in avanti con un tiro che si spegne sul fondo. La reazione dei campani è un lampo di Leonetti che trova l'opposizione di Piroli. Al 21' Franco innesca Nunziante alle spalle della difesa, l'esterno si divora l'opportunità da posizione invitante. Sul ribaltamento di fronte, Perina - con la complicità del palo - salva tutto su Ekuban. Al 38' Leonetti costruisce una giocata, la retroguardia sporca in corner. Sulla battuta dalla bandierina, Santaniello non impatta nel migliore dei modi. Il primo tempo si chiude con l'espulsione di Bordo per doppia ammonizione, Turris costretta a giocare una frazione con l'inferiorità numerica.

Ad avvio secondo tempo, Caneo si gioca la carta Finardi al posto di Giannone. I Corallini provano a farsi vedere in fase offensiva con un tentativo di Santaniello per Leonetti, Mbende anticipa l'attaccante. Al 51' una doppia occasione per i partenopei: Ghislandi prima e Manzi poi tentano di ristabilire la parità, ma il risultato non cambia. Al 62' il subentrato Basit cerca la gioia con un'iniziativa dalla distanza: la sfera finisce fuori. A metà ripresa, i biancorossi sprecano una chance interessante da palla inattiva: la giocata di Franco è sbagliata. Al 72' Franco suggerisce ancora per Leonetti: l'ala non è veloce nella conclusione e Mbende sventa la minaccia. Un minuto dopo, la Turris resta in nove per l'espulsione diretta del neo-entrato Pavone: si chiude anzitempo la serata dell'attaccante. Al 79' Perina deve superarsi su Adamo, lanciato in contropiede. Nel finale, l'estremo difensore di casa deve rispondere ai tentativi in serie di Buglio e Milani. All'84' Costantino fallisce la ripartenza per il raddoppio. In pieno recupero si materializza lo 0-2 ospite sull'ennesima azione di rimessa ad opera di Costantino. Ancora una sconfitta per la Turris, al Liguori si afferma il Monterosi.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi (90' Nocerino), Sbraga (75' Iglio), Varutti; Ghislandi (70' Di Nunzio), Bordo, Franco, Nunziante (70' Pavone); Giannone (46' Finardi), Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Primicile, Zanoni, D'Oriano. Allenatore: Bruno Caneo

Monterosi (4-4-2): Alia; Piroli (54' Basit), Mbende, Rocchi, Tonetto; Milani, Parlati, Franchini (76' Buglio), Cancellieri; Adamo, Ekuban (61' Costantino). A disposizione: Basile, Cotugno, Luciani, Artistico, D'Antonio, Caon. Allenatore: Leonardo Menichini

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Marcatori: 6' Parlati (M), 94' Costantino (M)

Ammoniti: Franco, Bordo (T), Ekuban, Piroli, Alia, Mbende, Franchini, Tonetto (M)

Espulsi: 44' Bordo (T) per doppia ammonizione e 73' Pavone (T) per gioco pericoloso