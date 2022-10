Serie C/Girone C - Turris e Monopoli non si fanno male: zero reti allo Stadio Liguori

Nuovo esame casalingo per la Turris di Pasquale Padalino. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco approda il Monopoli. Un test importante per la compagine biancorossa che intende confermarsi nella parte alta della graduatoria: davanti però c'è una squadra reduce dal ko interno con la Viterbese.

La partita si apre con i biancoverdi in avanti. Ci prova subito Montini con un colpo di testa, ma Perina controlla senza troppi problemi. La risposta dei padroni di casa è affidata a un tiro, deviato in angolo, di Leonetti. Al 10' Montini spara direttamente sul fondo, qualche giro di cronometro più tardi è Santaniello a sciupare una buona opportunità da mattonella interessante. Al 20' Gallo sfiora il bersaglio con una zuccata, tocca poi a Nocchi superarsi su Leonetti. Attorno alla mezz'ora Bussaglia scodella per Montini che impatta contro la traversa, Fella manca il tap-in. All'intervallo persiste l'equilibrio. Al ritorno in campo, Contessa si fa vedere con un traversone invitante e allontanato da Bizzotto. C'è da menzionare un contatto tra Leonetti e Nocchi, ma il direttore lascia proseguire e non fischia l'intervento dell'estremo difensore. Al 65' ci prova Frascatore con una conclusione che si spegne largamente sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Bussaglia va vicino al vantaggio con un colpo di tacco respinto da Perina. Nel finale, da segnalare una buona chance per Ercolano e il rosso per Manzari in pieno recupero.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Boccia, Manzi, Frascatore, Contessa; Gallo (68' Acquadro), Finardi (75' Taugourdeau), Haoudi (79' Ercolano); Giannone (79' Longo), Santaniello (66' Maniero), Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Stampete, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino. Allenatore: Padalino

Monopoli (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Pinto (84' Falbo); Piccinni (46' Manzari), De Risio; Rolando (34' Fornasier), Fella (56' Simeri), Bussaglia; Montini (56' Starita). A disposizione: Avogadri, Iurino, Radicchio, Corti, Cascella. Allenatore: Laterza

Arbitro: Collu della sezione di Cagliari

Ammoniti: Bizzotto (M), Manzari (M), Viteritti (M), Acquadro (T)

Espulso: 95' Manzari (M)